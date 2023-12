Olimpiadi 2024, il vicesindaco di Parigi: “Non ci sarà nessun posto più sicuro durante i Giochi”

“Non ci sarà al mondo nessun posto più sicuro di Parigi durante i Giochi Olimpici del 2024”. Ne è convinto Pierre Rabadan, ex nazionale francese di rugby e vicesindaco di Parigi con delega allo sport, che rassicura tutti dopo l’attacco di sabato scorso nei pressi della Torre Eiffel in cui è rimasto ucciso un turista tedesco e altre due persone sono state ferite. “Abbiamo un sistema di sicurezza eccezionale che sarà in funzione durante la cerimonia d’apertura – le sue parole a BFM TV – Quello che è successo è terribile. I nostri pensieri sono rivolti alle vittime ma abbiamo un piano in atto con delle variabili che possono essere adattate per garantire la sicurezza delle persone. Le misure adottate sono sufficienti, non ci sarà nessun altro luogo o area al mondo che sarà più sicura del Parco Olimpico”. Dello stesso avviso è anche il ministro dello Sport, Amelie Oudea-Castera. Quest’ultima, dopo aver ribadito che non sono previsti piani B alla cerimonia d’apertura, ha specificato che “abbiamo la capacità per garantire la sicurezza dell’evento”.