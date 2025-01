Giornata amara per il tennis femminile italiano, che a Linz perde entrambe le sue due protagonista nel primo turno del WTA 500 austriaco. Prima Elisabetta Cocciaretto, poi Lucia Bronzetti hanno abbandonato il tabellone di singolare, rispettivamente sconfitte da Rebecca Sramkova e Dayana Yastremska in due incontri abbastanza lottati e che portano qualche recriminazione.

Bronzetti, due ore di lotta non bastano contro Yastremska

Nell’ultimo match di giornata Lucia Bronzetti ha lottato più di due ore contro la testa di serie numero cinque Dayana Yastremska, ma si è dovuta arrendere con lo score di 7-6(6) 7-5. Un primo parziale in cui l’azzurra era riuscita a recuperare un break di svantaggio annullando anche due set point per poi trascinare la frazione al tie-break. Qui era di nuovo l’ucraina ad andare avanti, chiudendo finalmente alla quinta chance utile per 7-6(6). I rimpianti del secondo set vertono tutti sul decimo game, quando Lucia sul 5-4 si è guadagnata una palla per mandare il match al terzo e decisivo parziale. Ci pensa il nastro a regalare però il punto all’avversaria, chee tiene poi il servizio, lo toglie all’allieva di coach Francesco Piccari nel gioco successivo e poi chiude per 7-5 al secondo match point.

Subito fuori Cocciaretto: passa Sramkova in due set

Finisce al primo turno l’avventura di Elisabetta Cocciaretto e l’azzurra deve così rimandare l’appuntamento con la prima vittoria stagionale a livello individuale. All’esordio sul cemento del capoluogo dell’Alta Austria, la marchigiana ha infatti ceduto il passo a Rebecca Sramkova, che si è imposta in un’ora e quarantacinque minuti con un doppio 7-5. Incontro piuttosto equilibrato, in cui la tennista italiana era stata la prima a trovare il break nel primo set, ma si è fatta rimontare cedendo la battuta nel dodicesimo game. Discorso analogo anche nel secondo parziale, quando Cocciaretto ha aperto il set con un break che non è però riuscita a confermare: fatale anche questa volta però il break in favore di Sramkova nel dodicesimo game, per il decisivo 7-5 finale.

Le altre partite del Wta di Linz

Ad inaugurare la giornata sul cemento di Linz è stata la vittoria della qualificata croata Antonia Ruzic, che si è presa in due set (6-3 6-4) lo scalpo dell’egiziana Maya Sherif, decisamente non a suo agio sulla superficie. La testa di serie numero otto Clara Tauson ha poi avuto la meglio con un doppio 6-3 sull’ucraina Anhelina Kalinina, stesso punteggio con cui Sara Sorribes Tormo ha prevalso su una Lulu Sun in profonda crisi, senza vittorie addirittura da agosto. Avanti anche Aliaksandra Sasnovich in due set contro Anastasia Zakharova, e la sesta forza del seeding Anastasija Potapova con un doppio 6-2 alla wild card di casa Julia Grabher.

Wta Singapore 2025: avanti Mertens, fuori Kudermetova

La giornata odierna sul cemento singaporiano si è aperta con il successo di Kimberly Birrell, che ha superato nettamente in due set la più giovane delle sorelle Kudermetova, la numero 5 del tabellone Polina, con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora di partita. Senza problemi anche Jill Teichmann, che prosegue la sua rincorsa verso le prime 100 battendo 6-3 6-1 la britannica Harriet Dart. Avanti in rimonta invece Hailey Baptiste, che si sveglia dopo un set contro la messicana Renata Zarazua: 2-6 6-0 6-3 il punteggio finale in un’ora e 40 minuti.

Avanzano le altre due teste di serie impegnate: la numero due Elise Mertens liquida in 55 minuti Taylor Townsend con un eloquente 6-1 6-0, mentre la numero quattro Wang Xinyu soffre ma supera lo scoglio Rebecca Marino dopo quasi due ore e mezza di partita per 6-4 5-7 7-5. Avanti anche Maria Timofeeva in due set contro Wang Xiyu e Olivia Gadecki in tre set contro Moyuka Uchijima. In chiusura, la tedesca Tatjana Maria ha proseguito il suo momento di forma dopo la vittoria del torneo Itf di Bengaluru superando in rimonta 2-6 6-1 6-2 l’ucraina Yuliia Starodubtseva.

Il programma di domani del torneo Wta di Linz

Il programma con gli orari e l’ordine di gioco per quanto riguarda la giornata di mercoledì 29 gennaio nel torneo Wta di Linz 2025. In campo diverse teste di serie, a partire dalla numero 7 Elina Avanesyan, che nella sfida di primo turno è contrapposta alla ceca Katerina Siniakova; la numero tre del seeding Maria Sakkari cerca il riscatto dopo l’eliminazione al primo turno agli Australian Open e sfiderà la bulgara Viktoriya Tomova. Dopo aver superato Cocciaretto nel primo turno, Sramkova affronterà ora Anastasija Potapova. Di seguito la programmazione del torneo austriaco.

CENTER COURT

Ore 12.00 – Siniakova vs (7) Avanesyan

a seguire – Kraus vs Blinkova

a seguire – (8) Tauson vs Cirstea

a seguire – Tomova vs (3) Sakkari

a seguire – Sramkova vs (6) Potapova

Il programma di domani del torneo Wta di Singapore

Il programma con gli orari e l’ordine di gioco per quanto riguarda la giornata di mercoledì 29 gennaio nel torneo Wta di Singapore 2025. Solo quattro gare di singolare sul cemento del sud est asiatico, con in campo la numero uno del tabellone Anna Kalinskaya, attesa dal confronto con la qualificata elvetica Simona Waltert, che nel primo turno ha superato a sorpresa Tomljanovic. Ad aprire le danze sarà invece la numero 6 Camila Osorio, che parte favorita contro la ceca Dominika Salkova. Di seguito la programmazione completa.

CENTRE COURT

Secondo match dalle 5.00 – (6) Osorio vs Salkova

a seguire – Sawangkaev vs Bucsa

a seguire – (1) Kalinskaya vs Waltert

a seguire – Timofeeva vs Li