Il primo turno del Round of 16 di Champions League si apre con una sconfitta sia per la Bertram Derthona, che cede quasi alla sirena contro il Wurzburg, che per la Pallacanestro Reggiana, sconfitta nettamente dal Tenerife. Una serata che ha visto soltanto un’italiana vincente nelle manifestazioni europee, ovvero Sassari in FIBA Europe Cup, mentre in Eurocup è arrivato il ko di Trento.

TORTONA BEFFATA NEL FINALE IN CHAMPIONS

Round of 16 che si apre con una cocente sconfitta per la Bertram Derthona, che nel finale si fa rimontare e superare dal Wurzburg in una trasferta che si chiude sull’80 a 79 per i padroni di casa tedeschi. Un match che come si evince dal punteggio è stato equilibrato sin dalle prime fasi, con la squadra Walter De Raffaele brava a rispondere colpo su colpo alle triple di un Jhivvan Jackson in serata di grazia. Lo statunitense chiude con 34 punti, di cui 21 nel primo tempo ed è anche colui che regala la vittoria ai suoi con due tiri liberi nei secondi finali.

Tortona, che nella seconda metà di gara era riuscita anche a operare il sorpasso con un Denegri da 18 punti (e autore del disperato tentativo di game winner sulla sirena), non riesce a gestire un vantaggio di +5 e dal 72 a 77 finisce per subire un parziale di 8 a 2 che porta alla vittoria il Wurzburg. Christian Vital miglior marcatore con 23 punti; in doppia cifra, oltre al già citato Deenegri, anche Gorham e Kamagate.

ETERNO HUERTAS, TENERIFE DOMINA REGGIO

Nessun rammarico, invece, per la Pallacanestro Reggiana, che in quel di Tenerife si è arresa con il punteggio di 91-69 alla formazione spagnola guidata dall’eterno Marcelinho Huertas. Il play brasiliano ne mette addirittura 27 e con i 22 di Kramer perfeziona l’allungo nel corso del secondo quarto della partita. Serata difficile per la squadra di coach Dimitris Priftis contro la compagine delle Canarie che aveva già dominato la fase precedente e che è apparsa di un altro livello in questa partita. 15 punti per Barford, mentre 14 sono stati quelli realizzati da Gombauld e 11 quelli di Vitali.

EUROCUP, TRENTO DOMINATA IN CASA

In Eurocup la Dolomiti Energia Trento incappa nella sconfitta numero undici nella competizione. Nell’ultima sfida casalinga di questa fase gli uomini di coach Galbiati subiscono davanti al loro pubblico il dominio da parte dei lituani dei Wolves Vilnius, vincitori con lo score di 70-96. Alla “Il T Quotidiano Arena” i quattro migliori marcatori della serata sono tutti della compagine lituana: 19 per Andrews, 14 per Jogela, 13 per Cowan e Zemaitis. Per Trento 11 di Niang e 10 di Ellis. La squadra di Galbiati, già eliminata, disputerà la sua ultima partita il 5 febbraio prossimo a Istanbul, contro il Besiktas.

FIBA EUROPE CUP, PRIMA GIOIA PER SASSARI

Un’altra squadra già eliminata, ovvero Sassari, riesce invece a trovare il primo successo nel Gruppo L di FIBA Europe Cup. Al PalaSerradimign la compagine allenata da Massimo Bulleri è guidata dai 19 punti di Giovanni Veronesi nella netta affermazione per 88-70 sui francesi di Le Portel. Gara abbastanza equilibrata per due quarti, poi nel secondo tempo è arrivato il parziale che ha permesso finalmenta alla squadra sarda di trovare il successo nella manifestazione. Superano la doppia cifra di punti anche Brian Fobbs con 18 ed Erten Gazi con 16. Sassari chiuderà la sua esperienza europea mercoledì prossimo, ancora al PalaSerradimigni, contro un’altra squadra d’Oltralpe, lo Cholet.