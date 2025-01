Sono passati ormai oltre tre anni da quando Valentino Rossi ha deciso di dare il suo addio alla MotoGP, ma nel cuore di tutti gli appassionati il Dottore resta ancora il più grande e il più amato di tutti.

Gli ultimi anni di Valentino hanno lasciato in molti l’amaro in bocca, soprattutto per quel decimo titolo mondiale sfumato solo a causa di una rivalità folle con Marc Marquez. Un finale in calo, un ultimo anno corso in sella al team satellite della sua Yamaha, la versione Petronas, che lo ha portato ad una scelta tanto dolorosa quanto dovuta. Quello che Valentino Rossi ha fatto per il motomondiale, dal suo esordio fino al momento in cui ha deciso di dire addio è stato storia. Ogni gara, ogni qualifica, ogni sua intervista, ogni suo sorpasso, restano una pietra miliare nel mondo del motorsport. Tra i più grandi di tutti, forse il più grande, capace di far sognare milioni di appassionati in Italia ma anche in ogni parte del mondo.

Nonostante il suo ritiro sia avvenuto nel 2021, però, il nome di Valentino Rossi continua a risuonare nel paddock e la sua presenza continua ad essere costante nel motomondiale. Infatti il nome del Dottore continua ad essere portato in alto dal suo team, il Pertamina VR46, che nel 2025 per la prima volta sarà team partner della Ducati.

La nuova VR46 è un omaggio a Valentino Rossi: tutti i dettagli di una moto stupenda

Poche ore fa è stata presentata quella che sarà la moto per la stagione 2025, che vedrà in sella la coppia tutta italiana, e tutta romana, formata da Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli. I due piloti guideranno una moto che è sempre più ambiziosa, come dimostra la nuova partnership con la Ducati. Il team VR46 ha l’intenzione di essere grande, e per farlo non poteva che partire dai tanti omaggi per il suo fondatore e leader indiscusso.

La livrea sarà giallo fluo, colore simbolo di Valentino Rossi, con inserti rossi e bianchi, molto simile a quella dello scorso anno. Nella parte superiore della carena ci sono i primi omaggi a Valentino, con l’inserimento dei suoi simboli storici: a destra il sole e a sinistra la luna. Il secondo omaggio è ancora più bello. Infatti, come sfondo ai numeri dei due piloti presenti sul cupolino, il 21 di Morbidelli e il 49 di Di Giannantonio, ci sarà un enorme 46 ad inglobarli, che ha portato gioia e soddisfazione anche negli stessi piloti.

Lo stesso Morbidelli, in fase di presentazione, ha infatti rivelato: “Vedere il 21 sulla nuova moto è stato molto bello. I colori sono fantastici e mi piace molto l’ombra glitterata del 46 dietro al numero“.

Valentino Rossi è eterno, non c’è davvero nessun dubbio.