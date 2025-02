Alexander Zverev ha deciso di tornare in campo per il prosieguo della sua stagione a Buenos Aires, dove spera di riprendersi dalla delusione per la sua sconfitta nella finale degli Australian Open. Sulla terra rossa, il numero due al mondo punta a concentrarsi sui prossimi obiettivi, ma il suo arrivo nella capitale argentina non è stato esattamente privo di imprevisti. Arrivato a Buenos Aires, Zverev ha dovuto fare i conti con un piccolo disguido: il suo bagaglio infatti non ha seguito il suo volo da Roma e ha fatto tappa alle Maldive. “Qualcuno può spiegarmi come è possibile che io voli da Roma a Buenos Aires, ma che le mie valigie vengano spedite alle Maldive invece che con me?“, ha scritto il tennista sui social, accompagnando il messaggio con un tono ironico: “Penso che anche loro abbiano bisogno di una vacanza“.

Questa gaffe non poteva non suscitare ilarità, soprattutto considerando che Zverev stesso aveva trascorso una vacanza alle Maldive con la sua compagna, Sophia Thomalla, e alcuni amici dopo la fine della scorsa stagione. Nonostante l’incidente con il bagaglio, è praticamente certo che il tedesco non rimarrà senza racchetta: a questo livello infatti tutti sono soliti portarsi dietro almeno un paio di racchette nel bagaglio a mano, per precauzione. Fortunatamente per Zverev, il tempo per recuperare i suoi effetti personali non manca: essendo testa di serie numero 1 del torneo, è automaticamente qualificato per il secondo turno e giocherà non prima di mercoledì la sua prima partita agli ottavi di finale contro il vincente del match tra lo spagnolo Roberto Carballés e il serbo Dusan Lajovic. Un inizio di torneo tranquillo, che gli darà il tempo necessario per prepararsi in vista di sfide più impegnative.

Zverev felice per il ritorno sulla terra

Il tedesco classe ’97 ha anche espresso in conferenza stampa alla vigilia del torneo argentino tutto il suo entusiasmo per il ritorno sulla terra battuta: “Ho sempre desiderato venire qui – ha dichiarato, parlando del torneo argentino come un’opportunità per affinare la sua forma in vista del Roland Garros -, voglio giocare sulla terra battuta il più possibile“. Zverev ha anche aggiunto di voler lasciarsi alle spalle la sconfitta subita in Australia contro Jannik Sinner. Nonostante la frustrazione per quel risultato, il tedesco ha riconosciuto di aver esagerato in alcune dichiarazioni post-partita, in cui si era detto non abbastanza bravo per competere ai massimi livelli: “A volte dico cose di cui mi pento. Devo credere in me stesso e nel fatto che sono abbastanza bravo da vincere i tornei del Grande Slam e da essere il numero uno, se continuo a migliorare“.