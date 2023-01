Tennis, Wta Lione 2023: Garcia doma Martincova, Burel sorprende Bogdan

I risultati del primo turno del Wta di Lione 2023. Caroline Garcia fatica un po’ più del previsto ma riesce ad avere la meglio di Tereza Martincova in oltre due ore: 6-4 7-6(4) il risultato finale. Partita molto equilibrata, con entrambe le tenniste che si ritrovano a dover gestire un numero importante di palle break. Dopo aver vinto il primo set con un break nel decimo game, la numero 5 al mondo colleziona anche due match point nel decimo gioco del secondo set, annullate dall’avversaria, che poi cede al tiebreak. Tra le altre partite, spicca la vittoria di Clara Burel, che conferma il bell’avvio di 2023 battendo anche Ana Bogdan: 7-5 6-4 a favore della wild card classe 2001, brava a capitalizzare al sesto set point in un primo parziale ricchissimo di palle break per entrambe le tenniste. Nel secondo, invece, la transalpina è abile a tornare subito in vantaggio nel nono game dopo aver subito il contro break nel game precedente.

Avanti senza problemi Shuai Zhang (6-3 6-2 su Brengle), mentre Parrizas-Diaz cede 6-4 6-4 a Bondar.

IL TABELLONE