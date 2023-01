Milan, Ambrosini sul rinnovo di Leao: “Il club rossonero ha fatto il massimo, ora sta al ragazzo”

L’ex centrocampista del Milan, Massimo Ambrosini, ha parlato della trattativa per il rinnovo di contratto di Rafael Leao con il Milan. Queste le sue parole, ai microfoni di Dazn: “I rossoneri hanno fatto il massimo, l’offerta è importante e corretta per il giocatore. Ora tutto passa nelle mani di Leao che deve scegliere. Il Milan ha dimostrato di non farsi tirare il collo da nessuno, come abbiamo visto con Donnarumma, Calahnoglu e Kessie”.