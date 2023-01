Inter-Atalanta, gran gol di Darmian: diagonale perfetto del vice Skriniar (VIDEO)

di Giorgio Billone 22

Gran gol di Matteo Darmian in Inter-Atalanta di Coppa Italia. Si porta palla avanti e calcia in diagonale non lasciando scampo a Musso, e così i nerazzurri di casa passano in vantaggio nella sfida dei quarti e si avvicinano – ma manca ancora oltre mezzora – alle semifinali. Davvero una bella rete quella del difensore ed è 1-0 al Meazza. In alto ecco il video.