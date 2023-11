Highlights e gol Psg-Montpellier 3-0, undicesima giornata Ligue 1 2023/24 (VIDEO)

di Christian Deiuri 8

Il video con gli highlights di Psg-Montpellier 3-0, sfida valida per l’undicesima giornata di Ligue 1. Netta vittoria per la formazione guidata da Luis Enrique, che nell’anticipo del venerdì si sbarazza per 3-0 del Montpellier grazie alle reti siglate da Kang-in Lee, Zaire-Emery e Vitinha. In attesa delle altre partite dunque il club parigino torna in vetta alla classifica con 24 punti.