Pimenta: “Haaland è incredibilmente concreto. Varrà un miliardo”

Sono gli anni di Erling Haaland. L’attaccante del Manchester City è reduce dal Triplete della scorsa stagione con il Manchester City, prima delle tante stagioni vincenti a cui il norvegese è destinato ad andare incontro. A parlare del suo potenziale, futuro, valore di mercato è stato il suo agente, Rafaele Pimenta, che ha parlato di un costo incredibilmente del cartellino dell’attaccante ex Dortmund.

Le parole di Pimenta al The Guardian: “L’intero pacchetto che si genera durante la carriera farà parlare di tanti soldi: oggi puoi giocare fino a 35 anni e pensate allo stipendio, al cost del cartellino, gli sponsor, la vendita dei biglietti, dei diritti televisivi, delle magliette…Con un giocatore come Erling si possono raggiungere i 1.000 milioni. Forse arriveremo a un punto in cui potremo guardare il calcio con occhiali virtuali e suscitare le stesse emozioni come se fossimo negli stadi. Le persone che non possono mai permettersi di andare al Santiago Bernabéu o all’Etihad potranno vivere questa esperienza. Quindi quando parlo di 1.000 milioni, sto usando molti moltiplicatori che vanno oltre quelli abituali. Erling è una persona estremamente concreta. Non ho mai visto in lui i cambiamenti negativi, nonostante la fama e il denaro. Ha solo 23 anni, ma è molto maturo, molto profondo e molto calmo. E adora mangiare“.