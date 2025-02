Si ferma subito la corsa di Flavio Cobolli nell’Atp 500 di Rotterdam. Nonostante il sostegno nel box del grande amico Edoardo Bove, il tennista romano è caduto sotto i colpi di un buon Hubert Hukacz. Punteggio di 6-3 6-2, in un’ora e un quarto di gioco, a favore del polacco, che si guadagna con merito un posto al secondo turno del torneo olandese. Dopo un avvio di match equilibrato, con un Hurkacz che sembrava attaccabile soprattutto negli scambi più lunghi, la partita gira sul 3-2 con Cobolli che si trascina da solo ai vantaggi commettendo due doppi falli. Vantaggi in cui l’azzurro, dopo aver salvato una palla break, cede il servizio e scivola sul 4-2 polacco. Con il punteggio a favore Hurkacz prende fiducia e, dopo aver annullato la palla del contro break servendo per il set sul 5-3, dalla seconda metà del primo parziale concede le briciole all’avversario. Secondo set senza storia con Cobolli che ha affrontato palle break in tre game al servizio su quattro. Hurkacz che al secondo turno affronterà il vincente della sfida tra Lehecka e Popyrin.

Cobolli in cerca della condizione migliore

Il numero 35 del mondo non sta vivendo un grande momento di forma, probabilmente a causa del grandissimo sforzo prodotto nella stagione 2024. A inizio dello scorso anno disputava le qualificazioni degli Australian Open ed è arrivato a chiudere l’anno nei primi 32 del ranking Atp. In cinque partite giocate Cobolli ha vinto un solo set. Dopo il ko il 3 gennaio in United Cup contro Machac sono arrivate quattro sconfitte all’esordio su quattro tornei disputati: il ritiro contro Nardi ad Auckland sul 6-2 1-1 per un problema all’inguine, il primo turno agli Australian Open contro Etcheverry (3-1), la brutta prova contro de Jong a Montpellier e il match di oggi con Hurkacz. Qualche problema fisico e un cemento indoor i fattori che hanno contribuito ad un avvio di stagione tutt’altro che esaltante di Cobolli, che avrà un mese per rimettersi in sesto in vista del Sunshine Double di marzo (Masters 1000 Indian Wells e Masters 1000 Miami). L’obiettivo è entrare nelle teste di serie al Roland Garros e a Wimbledon.

Bene Tsitsipas

Prima vittoria del 2025 per il numero uno di Grecia, che sconfigge in due set il francese Harold Mayot. Punteggio di 6-1 7-5 per il numero 12 Atp, che è a caccia del primo titolo in un Atp 500 in carriera (ben 11 le finali perse nei 500). Primo set senza storia con tanti errori banali da parte transalpino, zero vittorie nel circuito maggiore, che ha pagato a caro prezzo un palcoscenico non ancora propriamente suo. Equilibrio nel secondo parziale con qualche errore di troppo da parte di Tsitsipas, sia dal lato del traballante rovescio che con il dritto, che riesce ad evitare il tie-break sul gong conquistando la qualificazione al secondo turno. Il greco avrà il vincente del match tra Berrettini e Griekspoor. In entrambi i casi sarà una partita durissima, vista la qualità al servizio e la pesantezza dei colpi sia dell’azzurro che dell’olandese, l’anno scorso semifinalista (sconfitto poi da Sinner).

Il programma di domani, c’è Sonego

Centre Court

ore 11.00 Lehecka vs Popyrin

non prima delle 13.00 Goffin vs (3) de Minaur

non prima delle 14.30 (4) Rublev vs Zhang

non prima delle 19.30 (1) Alcaraz vs van de Zandschulp

a seguire Sonego vs (5) Rune

Court 1

ore 14.00 Mensik vs Bublik

terzo match dalle 16.00 Martinez vs Bautista Agut