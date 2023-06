Tennis, Torneo Avvenire 2023: cinque italiani in semifinale under 16

Ottima giornata per i colori italiani al Club Ambrosiano, casa dell’edizione numero 56 del Torneo Avvenire, Super Category Under 16 del Tennis Europe Junior Tour. Nei due tabelloni U16 infatti hanno vinto cinque dei sei italiani al via, con una foltissima rappresentanza azzurra quindi nelle semifinali. Tra le donne Sveva Pieroni ha battuto in tre set l’amica Agnese Gentili, che risulta quindi l’unica italiana sconfitta nella giornata di venerdì. 6-4 3-6 7-6 il punteggio finale in favore di Pieroni, che in semifinale troverà la 13enne tedesca Mariella Thamm. Dall’altra parte del tabellone invece saranno di fronte Carla Giambelli e Ilary Pistola, che daranno vita a un derby tutto italiano. Giambelli ha vinto 6-4 6-2 contro la spagnola Carla Vazquez Alcudia, mentre Pistola ha regolato la rumena Naema Labib per 6-1 6-2.

Tra gli uomini invece grande vittoria per Michele Mecarelli, che ha sconfitto la seconda testa di serie del tabellone, l’ucraino Nikita Bilozertsev che si è arreso per 7-6 6-3. Adesso per l’azzurro ci sarà Victor Cunha Winheski de Lima, mancino brasiliano che ha sconfitto uno dei favoriti della vigilia, ovvero il tedesco Jan Smrcka. L’altra semifinale vedrà in campo l’italo-argentino Vito Antonio Darderi, 15enne di Fano che ha battuto Daniel Tazabekov dopo aver vinto 6-2 il primo set. Al termine del parziale infatti il kazako si è ritirato, a causa di un problema fisico accusato pochi game prima. Adesso però Darderi si troverà di fronte la testa di serie numero uno, l’ungherese Kolos Kincses.