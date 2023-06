Virtus Bologna-Olimpia Milano, Messina: “Abbiamo perso una grande occasione”

La Virtus Bologna fa sua gara-4 e pareggia la serie della finale dei playoff scudetto con Milano. “Ovviamente, siamo molto dispiaciuti per aver perso una grande occasione”, ha esordito il coach dell’Olimpia Ettore Messina dopo il 93-89 finale. “Abbiamo avuto la forza di rimontare un disavanzo importante, ma poi nel supplementare ci è mancata un pizzico di lucidità, abbiamo sbagliato numerosi tiri aperti da tre permettendo alla Virtus, che aveva in quel momento meno fiducia di noi, di restare aggrappata alla partita e poi di vincerla”, aggiunge. Secondo Messina “potrebbe essere stata una situazione simile a quella vissuta a parti invertite in Gara 2, anche se ovviamente con tempi e modi molto differenti. Quello che dovremo fare adesso è aumentare i minuti in cui abbiamo giocato bene e fatto le cose giuste e diminuire le cose che non abbiamo fatto bene. Non sto a guardare il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Abbiamo lunedì una partita molto importante, davanti al nostro pubblico, e dobbiamo vincere quella”. Sulle condizioni di Kyle Hines, costretto a fermarsi nel terzo quarto per un problema alla spalla: “Non so dire nulla. Vedremo domani dopo gli esami”.