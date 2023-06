Italia, Caressa punge Mancini: “Ciclo finito, bisogna ripartire. Campionato va considerato”

Fabio Caressa, intervenuto a Sky, ha analizzato la situazione della nazionale italiana dopo la sconfitta contro la Spagna nella semifinale di Nations League. Il giornalista non ha lesinato sulle critiche al commissario tecnico Roberto Mancini. “Bisogna cambiare molto, Mancini ha grande credito perchè ci ha fatto vincere ma anche lui ha capito di aver forzato la mano con il 3-5-2 – spiega Caressa – Questo ciclo è finito, da settembre bisogna aprirne un altro. Il secondo tempo di ieri è stato molto deludente, bisogna riconoscere cosa dice il campionato. La Lazio ha fatto un grande campionato, perchè Zaccagni e Romagnoli non vengono considerati?”. A livello di singoli, Caressa è ottimista: “Donnarumma può essere un leader, a centrocampo la nostra scelta non ce l’hanno in molti. Abbiamo Tonali, Frattesi, Pellegrini e tutti quelli dell’Under 20. Non abbiamo la punta? C’è Immobile, l’attaccante manca a tante nazionali ma abbiamo i giocatori per il 4-3-3”.