Napoli, Ngonge e Traoré arrivati a Riad: saranno a disposizione per la finale di Supercoppa con l’Inter

Buone notizie per Walter Mazzarri, che vede arricchirsi la rosa a disposizione prima della finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter in programma lunedì. Cyril Ngonge e Hamed Traoré hanno infatti raggiunto il ritiro del Napoli a Riad, mettendosi subito al lavoro con il resto del gruppo. Il primo è stato pagato 20 milioni di euro al Verona, mentre il secondo è arrivato in prestito dal Bournemouth.

Intanto il tecnico partenopeo dovrebbe ritrovare anche Cajuste e Mazzocchi, che hanno lavorato insieme al gruppo nella seduta di allenamento di oggi. Sul fronte del mercato invece sembra in dirittura l’arrivo del 18enne Matija Popovic. L’attaccante serbo, che può firmare a parametro zero dopo il mancato rinnovo con il Partizan Belgrado, è considerata una delle migliori promesse tra i giovani europei. Se le visite mediche di Villa Stuart daranno l’ok, il Napoli chiuderà l’accordo con il giovane centravanti per poi girarlo in prestito al Frosinone per maturare esperienza. Questo anche per l’assenza di ulteriori slot liberi per i tesserati extracomunitari a Napoli.