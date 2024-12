Intervenuta in conferenza stampa da Sydney, dove è impegnata in United Cup con la Polonia, Iga Swiatek ha risposto alle domande dei giornalisti in merito al caso doping. La numero 2 del mondo è infatti risultata positiva alla trimetazidina dopo un controllo nel torneo di Cincinnati, venendo sospesa per un mese. Le indagini avevano però appurato come tale positività fosse stata causata dalla contaminazione di un farmaco, più precisamente la melatonina presa per combattere il jet lag. Il caso può ricordare quello di Jannik Sinner – i due sono accomunati dalla mancanza di intenzionalità – tuttavia la polacca crede che nei suoi confronti l’Agenzia Mondiale Antidoping (Wada) non presenterà ricorso.

Le parole di Swiatek

“Ho fornito tutte le prove possibili e in tutta onestà non c’è molto altro da fare. Sono riuscita a risalire alla fonte della contaminazione piuttosto rapidamente. Per questa ragione il caso è stato chiuso abbastanza in fretta. Adesso non mi aspetto che facciano appello, ma non posso influenzare quello che succederà. Quello che posso dire è che, dalle procedure seguite e dal modo in cui sono stata trattata fin dall’inizio, mi è sembrato giusto“. La cinque volte campionessa Slam ha poi commentato la reazione del pubblico: “Credo che la maggior parte delle persone sia stata comprensiva. Tuttavia per me è stata una storia difficile da superare mentalmente“.

Il programma di Iga per l’inizio della stagione

Esattamente come nel 2024, Swiatek ha scelto di inaugurare la sua annata giocando la United Cup. Dodici mesi fa ha vinto tutte le partite disputate, tuttavia la sua Polonia è stata sconfitta in finale dalla Germania, anche a causa di un rendimento al di sotto delle aspettative del suo connazionale Hubert Hurkacz. Swiatek spera dunque di riuscire finalmente a mettere le mani sul titolo quest’anno ma soprattutto di prepararsi nel migliore dei modi in vista dell’Australian Open. Il suo miglior risultato a Melbourne è la semifinale raggiunta nel 2022, tuttavia nelle ultime due edizioni si è sempre fermata prima dei quarti di finale e vuole riscattarsi. Inoltre, per lei si tratta di un torneo importante anche in ottica numero uno del mondo, con la rivale Aryna Sabalenka (attualmente al comando) che difende 2.000 punti e dunque con la possibilità concreta di riprendersi la vetta della classifica.

La rivelazione sul Covid

Un altro motivo per cui in questi giorni si è parlato molto di Iga Swiatek è una rivelazione riguardante il Coronavirus. In un programma sulla tv polacca in cui si ripercorreva il 2024 della tennista di Varsavia, è emerso come nel Wta 1000 di Dubai (torneo vinto da Paolini in finale su Kalinskaya) avesse giocato con il Covid. Lo ha rivelato il suo ex coach, Tomasz Wiktorowski, sostenendo che il motivo per il quale non è stato reso noto pubblicamente è per non cercare alibi per la sconfitta di Swiatek, battuta in semifinale da Anna Kalinskaya.

Il calendario della Polonia in United Cup

FASE A GIRONI

LUNEDI’ 30 DICEMBRE

07:30 – Polonia vs Norvegia

MERCOLEDI’ 1 GENNAIO

00:30 – Polonia vs Repubblica Ceca

EVENTUALI QUARTI DI FINALE E SEMIFINALI

Se vince il girone:

VENERDI’ 3 GENNAIO – 07:30

SABATO 4 GENNAIO – 07:30

Se è la migliore seconda a Sydney:

GIOVEDI’ 2 GENNAIO – 07:30

SABATO 4 GENNAIO – 00:30

EVENTUALE FINALE

DOMENICA 5 GENNAIO – Ore 07:30