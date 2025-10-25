Su Sky e NOW il gran finale del tennis: in esclusiva il Rolex Paris Masters e tre tornei WTA
Dal 27 ottobre al 2 novembre in diretta l’ultimo Masters 1000 della stagione, più i WTA 250 di Hong Kong, Jiujiang e Chennai. Telecronache, approfondimenti e il nuovo episodio di “Tennis Heroes”.
Gran finale di stagione per il tennis su Sky e in streaming su NOW. Da lunedì 27 ottobre a domenica 2 novembre, la “Casa dello Sport” trasmetterà in esclusiva il Rolex Paris Masters, ultimo Masters 1000 dell’anno, sui campi dell’Arena Paris La Défense.
Non solo: spazio anche a tre tornei femminili, in attesa delle WTA Finals, con le dirette dei WTA 250 di Hong Kong, Jiujiang e Chennai.
Il canale di riferimento sarà Sky Sport Tennis, disponibile anche su NOW, con tutte le sfide dei big e gli incontri degli italiani. Alcuni match saranno trasmessi anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e Sky Sport Mix. Per un’esperienza ancora più completa, i clienti Sky potranno accedere a Sky Sport Plus (tasto verde Sky Q o interattività su Sky Glass), mentre su NOW sarà disponibile Extra Match.
In telecronaca e commento si alterneranno Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Federico Ferrero, Alessandro Sugoni e Alessandro Lupi, con Paolo Bertolucci, Raffaella Reggi, Barbara Rossi e Marco Crugnola. A Parigi l’inviato sarà Paolo Aghemo.
Da giovedì 30 ottobre torna anche la produzione originale “Tennis Heroes – Panatta & Bertolucci”, con il settimo episodio dedicato agli anni ’80 e alle imprese dei due ex campioni azzurri.
Su Sky Sport 24, Eleonora Cottarelli e i suoi ospiti racconteranno ogni giorno analisi e approfondimenti nello spazio “Studio Tennis” delle 18.45.
LA PROGRAMMAZIONE DEL ROLEX PARIS MASTERS SU SKY E IN STREAMING SU NOW
Lunedì 27 ottobre – 1^ giornata
Sky Sport Tennis e NOW – dalle 11 alle 22.30
Sky Sport Uno e NOW – dalle 11 alle 22.30
Sky Sport Mix e NOW – dalle 11 alle 22.30
Martedì 28 ottobre – 2^ giornata
Sky Sport Tennis e NOW –dalle 11 alle 22.30
Sky Sport Uno e NOW – dalle 11 alle 18.30
Sky Sport Arena e NOW – dalle 18 alle 21
Sky Sport Mix e NOW – dalle 11 alle 17
Mercoledì 29 ottobre – 3^ giornata
Sky Sport Tennis e NOW –dalle 11 alle 17.45
Sky Sport Uno e NOW – dalle 11 alle 22.30
Sky Sport Mix e NOW – dalle 11 alle 17
Giovedì 30 ottobre – Ottavi di finale
Sky Sport Tennis e NOW –dalle 11 alle 22.30
Sky Sport Uno e NOW – dalle 11 alle 18.30
Venerdì 31 ottobre – Quarti di finale
Sky Sport Tennis e NOW – dalle 14 alle 22.30
Sky Sport Uno e NOW – dalle 14 alle 21
Sabato 1° novembre – Semifinali
Sky Sport Uno e NOW – dalle 14.30
Domenica 2 novembre – Finale
Sky Sport Uno e NOW – dalle 15
LA PROGRAMMAZIONE DEI TRE TORNEI WTA SU SKY E IN STREAMING SU NOW
Lunedì 27 ottobre
Sky Sport Tennis e NOW – dalle 4 alle 11 (il meglio dei tornei)
Martedì 28 ottobre
Sky Sport Tennis e NOW – dalle 4 alle 11 (il meglio dei tornei)
Mercoledì 29 ottobre
Sky Sport Tennis e NOW – dalle 4 alle 11 (il meglio dei tornei)
Giovedì 30 ottobre
Sky Sport Tennis e NOW – dalle 4 alle 11 (il meglio dei tornei)
Venerdì 31 novembre
Sky Sport Tennis e NOW – dalle 6 alle 13.15 (il meglio dei tornei)
Sabato 1° novembre
Sky Sport Tennis e NOW – dalle 7 semifinali Jiujiang
Domenica 2 novembre
Sky Sport Tennis e NOW – dalle 8.30 finale Jiujiang
Sky Sport Uno e NOW – dalle 9 finale Hong Kong, dalle 13.30 Chennai