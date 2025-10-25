Dal 27 ottobre al 2 novembre in diretta l’ultimo Masters 1000 della stagione, più i WTA 250 di Hong Kong, Jiujiang e Chennai. Telecronache, approfondimenti e il nuovo episodio di “Tennis Heroes”.

Gran finale di stagione per il tennis su Sky e in streaming su NOW. Da lunedì 27 ottobre a domenica 2 novembre, la “Casa dello Sport” trasmetterà in esclusiva il Rolex Paris Masters, ultimo Masters 1000 dell’anno, sui campi dell’Arena Paris La Défense.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Non solo: spazio anche a tre tornei femminili, in attesa delle WTA Finals, con le dirette dei WTA 250 di Hong Kong, Jiujiang e Chennai.

Il canale di riferimento sarà Sky Sport Tennis, disponibile anche su NOW, con tutte le sfide dei big e gli incontri degli italiani. Alcuni match saranno trasmessi anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e Sky Sport Mix. Per un’esperienza ancora più completa, i clienti Sky potranno accedere a Sky Sport Plus (tasto verde Sky Q o interattività su Sky Glass), mentre su NOW sarà disponibile Extra Match.

In telecronaca e commento si alterneranno Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Federico Ferrero, Alessandro Sugoni e Alessandro Lupi, con Paolo Bertolucci, Raffaella Reggi, Barbara Rossi e Marco Crugnola. A Parigi l’inviato sarà Paolo Aghemo.

Da giovedì 30 ottobre torna anche la produzione originale “Tennis Heroes – Panatta & Bertolucci”, con il settimo episodio dedicato agli anni ’80 e alle imprese dei due ex campioni azzurri.

Su Sky Sport 24, Eleonora Cottarelli e i suoi ospiti racconteranno ogni giorno analisi e approfondimenti nello spazio “Studio Tennis” delle 18.45.

LA PROGRAMMAZIONE DEL ROLEX PARIS MASTERS SU SKY E IN STREAMING SU NOW

Lunedì 27 ottobre – 1^ giornata

Sky Sport Tennis e NOW – dalle 11 alle 22.30

Sky Sport Uno e NOW – dalle 11 alle 22.30

Sky Sport Mix e NOW – dalle 11 alle 22.30

Martedì 28 ottobre – 2^ giornata

Sky Sport Tennis e NOW –dalle 11 alle 22.30

Sky Sport Uno e NOW – dalle 11 alle 18.30

Sky Sport Arena e NOW – dalle 18 alle 21

Sky Sport Mix e NOW – dalle 11 alle 17

Mercoledì 29 ottobre – 3^ giornata

Sky Sport Tennis e NOW –dalle 11 alle 17.45

Sky Sport Uno e NOW – dalle 11 alle 22.30

Sky Sport Mix e NOW – dalle 11 alle 17

Giovedì 30 ottobre – Ottavi di finale

Sky Sport Tennis e NOW –dalle 11 alle 22.30

Sky Sport Uno e NOW – dalle 11 alle 18.30

Venerdì 31 ottobre – Quarti di finale

Sky Sport Tennis e NOW – dalle 14 alle 22.30

Sky Sport Uno e NOW – dalle 14 alle 21

Sabato 1° novembre – Semifinali

Sky Sport Uno e NOW – dalle 14.30

Domenica 2 novembre – Finale

Sky Sport Uno e NOW – dalle 15

LA PROGRAMMAZIONE DEI TRE TORNEI WTA SU SKY E IN STREAMING SU NOW

Lunedì 27 ottobre

Sky Sport Tennis e NOW – dalle 4 alle 11 (il meglio dei tornei)

Martedì 28 ottobre

Sky Sport Tennis e NOW – dalle 4 alle 11 (il meglio dei tornei)

Mercoledì 29 ottobre

Sky Sport Tennis e NOW – dalle 4 alle 11 (il meglio dei tornei)

Giovedì 30 ottobre

Sky Sport Tennis e NOW – dalle 4 alle 11 (il meglio dei tornei)

Venerdì 31 novembre

Sky Sport Tennis e NOW – dalle 6 alle 13.15 (il meglio dei tornei)

Sabato 1° novembre

Sky Sport Tennis e NOW – dalle 7 semifinali Jiujiang

Domenica 2 novembre

Sky Sport Tennis e NOW – dalle 8.30 finale Jiujiang

Sky Sport Uno e NOW – dalle 9 finale Hong Kong, dalle 13.30 Chennai