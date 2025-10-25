Basket, Andrea Bargnani nuovo Executive Advisor della Lega Serie A
L’ex centro NBA e della Nazionale amplia il suo rapporto con la LBA dopo l’esperienza da Ambassador della Supercoppa: «Porterò al movimento la mia esperienza internazionale e imprenditoriale».
Basket | Andrea Bargnani entra ufficialmente nei vertici della Lega Basket Serie A. L’ex stella dell’NBA e della Nazionale è stato nominato Executive Advisor della LBA, incarico annunciato dal presidente Maurizio Gherardini durante la sua prima Assemblea alla guida della Lega.
Per Bargnani, che domenica compirà 40 anni, si tratta di un passo ulteriore dopo il ruolo di Ambassador ricoperto in occasione della Frecciarossa Supercoppa, torneo inaugurale della stagione 2025-26. L’obiettivo sarà quello di mettere a disposizione del movimento cestistico italiano le competenze acquisite in una carriera internazionale di altissimo livello e le esperienze maturate nel mondo imprenditoriale.
Con il suo ingresso come Executive Advisor, la LBA punta a rafforzare la propria visione e a proseguire nel percorso di crescita e innovazione.