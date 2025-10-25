Sabato spazio alla gara maschile dalle 15:40, domenica tocca alle sciabolatrici dalle 15:00. L’evento in esclusiva su Sportface TV.

Weekend di grande scherma su Assalto – La TV della Scherma, il nuovo canale dedicato alle competizioni della Federazione Italiana Scherma e disponibile gratuitamente su Sportface TV. Oggi e domani, 25 e 26 ottobre, saranno trasmesse in diretta le fasi decisive della tappa italiana del Circuito Europeo Under 23 di sciabola, in programma a Foggia.

Il collegamento di sabato partirà alle 15:40 per seguire quarti di finale, semifinali e finale della prova maschile. Domenica spazio invece alla gara femminile, con diretta dalle 15:00 a partire dal tabellone delle migliori otto.

Con questa tappa, “Assalto – La TV della Scherma” conferma una programmazione ricca e variegata che accompagnerà gli appassionati per tutta la stagione 2025/2026, portando in pedana le emozioni delle principali competizioni nazionali e internazionali.