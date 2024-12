In attesa che prendano il via i main draw dei primi tornei della nuova stagione tennistica, nella notte italiana due tennisti azzurri sono scesi in campo per disputare il proprio match di qualificazione. Si tratta di Lucrezia Stefanini, che dopo aver debuttato con una vittoria sfidava l’americana Bektas nel turno decisivo del tabellone cadetto a Auckland, e di Francesco Passaro, atteso dall’esordio a Hong Kong. Ecco come sono andate le due sfide.

Stefanini centra il main draw

La tennista azzurra, accreditata della terza testa di serie, ha rispettato il pronostico della vigilia ed ha staccato il pass per il tabellone principale. Sconfitta la statunitense Emina Bektas con grande autorevolezza: 6-3 7-5 il punteggio del match, durato un’ora e mezza. Nel primo set non c’è stata storia, specialmente perché Stefanini ha servito in maniera fantastica: basti pensare che ha perso solo quattro punti, tutti in un game (4 invece i turni di battuta tenuti a zero). Più in difficoltà Bektas, la quale ha tentato di limitare i danni ma ha dovuto cedere il passo alla rivale.

Diverso il discorso nella seconda frazione, dove è stata l’americana a ottenere il primo break e a condurre nel punteggio la maggior parte del tempo. Il set però è girato dopo che Bektas, avanti 5-2, ha fallito due set point nel nono gioco. Stefanini ha infatti conquistato cinque game consecutivi, rimontando dal 2-5 al 7-5, e si è qualificata per il tabellone principale.

Chi sfiderà Stefanini?

La 26enne di Firenze ha pescato la danese Clara Tauson, testa di serie numero 5. Tra le due non ci sono precedenti, ma secondo i bookmakers sarà Tauson a scendere in campo con i favori del pronostico. Non potrebbe essere altrimenti vista la maggiore esperienza nel circuito Wta da parte della numero 50 del mondo.

Il programma di lunedì 30 dicembre

STADIUM COURT

Ore italiane 23:30 – Stefanini vs (5) Tauson

a seguire – (4) Sun vs Marino

a seguire – (7) Osaka vs (Q) Glushko

Non prima delle 6:30 – Li vs Stephens

a seguire – (8) Volynets vs E.Andreeva

Dove vedere il Wta di Auckland in tv

La diretta televisiva del WTA 250 di Auckland 2025 è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento mediante i tre canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Arena (204). Disponibili inoltre una diretta streaming tramite le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante i tornei, poi, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco dei tornei ATP e WTA.

Sarà possibile seguire il torneo anche in chiaro su SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre), emittente che garantirà anche una diretta streaming sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT). In alternativa, Sportface.it seguirà l’evento, accompagnando per tutto l’arco della settimana i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste.

Passaro avanza a Hong Kong

Buona la prima invece nel tabellone di qualificazione dell’Atp 250 di Hong Kong per Francesco Passaro, determinato a dare continuità al buon finale di 2024 e andare a caccia dell’esordio in top 100. Il tennista perugino, quarta forza del seeding, ha impiegato due ore esatte per superare il tunisino Aziz Dougaz e approdare al turno decisivo. 7-5 4-6 6-3 il punteggio dell’incontro, in cui entrambi i giocatori hanno attraversato momenti positivi e altri più complicati. Passaro ha conquistato il primo set grazie al break decisivo arrivato nel dodicesimo gioco (sul 5-4 aveva fallito due set point). Dougaz ha reagito dominando la seconda frazione, issandosi sul 5-1 e riuscendo poi a chiudere dopo aver perso uno dei due break di vantaggio. Infine, nel parziale decisivo Francesco ha annullato due palle break nel game inaugurale ed ha poi fatto la differenza strappando la battuta all’avversario nel sesto gioco.

Chi affronterà Passaro?

Al turno decisivo, il tennista azzurro se la vedrà contro il numero 246 del mondo Denis Yevseyev, 31enne di Almaty, Kazakistan, che a sorpresa ha battuto Garin al primo turno. I due non si sono mai affrontati in carriera.