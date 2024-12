Prosegue la regular season NBA 2024/2025, sempre più vicina al giro di boa, e nella notte italiana si sono disputati nove incontri. Non sono mancate le sorprese dato che franchigie come Milwaukee e Dallas hanno ceduto il passo rispettivamente a Chicago e Portland. Si sono salvati i New York Knicks, che solo grazie a uno straripante Jalen Brunson hanno evitato la sconfitta a Washington, mentre non hanno deluso le aspettative i Golden State Warriors di Steph Curry. Ecco cosa è successo.

Knicks e OKC prolungano la striscia di vittorie

I New York Knicks non si fermano più ma faticano più del previsto per avere la meglio degli Washington Wizards. 136-132 il punteggio della sfida, maturato dopo i tempi supplementari e viziato dai 55 punti di uno scatenato Jalen Brunson, che si carica la squadra sulle spalle e la guida alla settima vittoria di fila. Sono 10 invece i successi consecutivi per gli Oklahoma City Thunder, capaci di sbancare Charlotte per 106-94 nel segno di Shai Gilgeous-Alexander (22 punti) e Jalen Williams (20).

Sorprese Chicago e Portland

Uno dei successi inattesi della notte italiana arriva allo United Center, dove i Chicago Bulls superano i Milwaukee Bucks per 116-111. C’è lo zampino di Josh Giddey, autore della seconda tripla doppia in stagione (23 punti, 15 rimbalzi e 10 assist). Agli ospiti non bastano i 29 punti (impreziositi da 12 assist) di Lillard. Sconfitta anche per i Dallas Mavericks, battuti con il punteggio di 126-122 dai Portland Trail Blazers. In assenza dell’infortunato Doncic è Kyrie Irving a trascinare la squadra, ma nonostante 46 punti (di cui 20 nell’ultimo quarto) non arriva la vittoria.

76ers in gran forma, Lakers quinti

Continuano a risalire la china i Philadelphia 76ers, che vincono la settima partita nelle ultime 10 disputate e lo fanno a discapito degli Utah Jazz. 114-111 lo score, con Joel Embiid e Tyrese Maxey che firmano il successo con 32 punti a testa. La vittoria dei Los Angeles Lakers per 132-122 ai danni dei Sacramento Kings è invece propiziata da Anthony Davis, che sfiora la tripla doppia e chiude con 36 punti, 15 rimbalzi e 8 assist. I gialloviola salgono così al quinto posto a Ovest, raggiungendo i concittadini Clippers.

Gli altri match

Per quanto riguarda le restanti sfide, gli Atlanta Hawks battono i Miami Heat e li superano in classifica, mentre i Denver Nuggets si affidano a Nikola Jokic (37 punti) e Jamal Murray (34) per prevalere sui Detroit Pistons di Simone Fontecchio. Per l’azzurro solo 13 minuti sul parquet: a referto 3 punti, 3 rimbalzi e 2 assist. Infine, i Golden State Warriors sconfiggono i Phoenix Suns per 109-105 con Jonathan Kumminga che eguaglia il career high stabilito 24 ore prima, realizzando 34 punti. Da segnalare anche una giocata di Steph Curry (di seguito il video) niente male.

STEPH CURRY YOU DID WHAT?!? BEHIND-THE-BACK TO A FADING FLOATER TO BEAT THE 1H BUZZER pic.twitter.com/EGOtopJjvs — NBA (@NBA) December 29, 2024

I risultati della notte

Atlanta Hawks – Miami Heat 120-110

Charlotte Hornets – Oklahoma City Thunder 94-106

Washington Wizards – New York Knicks 132-136 OT

Chicago Bulls – Milwaukee Bucks 116-111

Golden State Warriors – Phoenix Suns 109-105

Denver Nuggets – Detroit Pistons 134-121

Utah Jazz – Philadelphia 76ers 111-114

Portland Trail Blazers – Dallas Mavericks 126-122

Los Angeles Lakers – Sacramento Kings 132-122

Le classifiche aggiornate

-EASTERN CONFERENCE

PLAY OFF

Cleveland Cavaliers 27-4

Boston Celtics 23-8

New York Knicks 22-10

Orlando Magic 19-14

Milwaukee Bucks 16-14

Atlanta Hawks 17-15

Miami Heat 15-14

Indiana Pacers 15-17

Detroit Pistons 14-18

Chicago Bulls 14-18

Philadelphia 76ers 12-17

Brooklyn Nets 12-19

Charlotte Hornets 7-24

Toronto Raptors 7-24

Washington Wizards 5-24

-WESTERN CONFERENCE

PLAYOFF

Oklahoma City Thunder 25-5

Memphis Grizzlies 22-10

Houston Rockets 21-10

Dallas Mavericks 20-12

Los Angeles Clippers 18-13

Los Angeles Lakers 18-13

Denver Nuggets 17-13

Minnesota Timberwolves 16-14

San Antonio Spurs 16-15

Golden State Warriors 16-15

Phoenix Suns 15-16

Sacramento Kings 13-19

Portland Trail Blazers 11-20

Utah Jazz 7-23

New Orleans Pelicans 5-27