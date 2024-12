Di squalifiche assurde nel mondo dello sport se ne sono viste tante, ma quanto accaduto pochi giorni fa rischia di compromettere seriamente la stagione in corso: lo sportivo è in attesa di conoscere il suo destino

Non ci sono solo falli di gioco o comportamenti scorretti in campo a sancire squalifiche o multe salate. A dire il vero non sarebbe neanche la prima volta che uno sportivo venga squalificato per motivi che ai più appaiono piuttosto infondati. Una delle squalifiche più assurde della storia ad esempio risale al 1986, quando un giocatore di cricket colpì accidentalmente un gabbiano, uccidendolo. Andando ancora più indietro nel tempo, esattamente al 1904, l’allora noto ciclista Maurice Garin decise di farsi dare un passaggio in automobile tra una tappa e l’altra: squalifica assurda per contenuti ma più che giustificata.

Si potrebbe continuare all’infinito e passare in rassegna un secolo di sport, ma quanto successo sul campo da calcio nei giorni scorsi ha fatto molto discutere. Se da un lato i più conservatori sono stati favorevoli alle decisioni prese dal comitato etico, gran parte del mondo sportivo ha gridato allo scandalo, l’ennesimo avvenuto lontano dai confini italiani.

Rezaeian abbraccia una tifosa: squalificato

L’Esteghlal è una delle squadre più titolate del campionato di calcio iraniano e Rezaeian stava facendo anche molto bene con 5 gol a referto in questa stagione. Il suo gesto però gli costerà sicuramente una squalifica, ma rimane da capire di quale entità. Prima della gara tra Esteghlal e Chadormalu, rispettivamente in decima e settima posizione nella Persian Pro League, il terzino destro Ramin Rezaeian ha abbracciato una tifosa. Stando alle leggi della Repubblica Islamica dell’Iran questo ha rappresentato una violazione molto grave, poiché un uomo non può avere contatti fisici con donne che non fanno parte della sua cerchia familiare. Il calciatore andrà sicuramente incontro a una sanzione, probabilmente però gli sarà comminata anche una squalifica di almeno una giornata.

Nella primavera di quest’anno ci fu già un precedente simile, quando Hossein Hosseini prese le difese di una ragazza che aveva invaso il campo. Il calciatore in questione se la cavò ( si fa per dire) con una multa di 4.500 euro e una giornata di squalifica. L’ironia della sorte vuole che anche in quel frangente tra le due squadre partecipanti ci fosse sempre l’Esteghlal. I due eventi hanno ovviamente scosso il mondo occidentale, un po’ meno quello islamico che quasi a maggioranza ha appoggiato la decisone del Comitato Etico.