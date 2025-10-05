L’azzurro, numero 2 al mondo e primo favorito del torneo dopo il forfait di Alcaraz, avanti di un set e vicino alla vittoria nel secondo, ha dovuto arrendersi nel terzo parziale sul 3-2 per l’olandese.

Giornata amara al Rolex Shanghai Masters per Jannik Sinner. L’altoatesino, costretto al ritiro nei sedicesimi di finale, ha interrotto il suo cammino contro Tallon Griekspoor, numero 31 del ranking ATP.

Il numero 2 al mondo aveva iniziato bene vincendo il primo set al tie-break (7-6), poi nel secondo è arrivato a due punti dal match prima di cedere 7-5. Nel terzo parziale i problemi fisici hanno preso il sopravvento: crampi alla gamba destra lo hanno limitato fino alla decisione di fermarsi sul 3-2 in favore dell’olandese.

Per Sinner, favorito numero uno del seeding dopo il forfait di Carlos Alcaraz, lo stop a Shanghai arriva a pochi giorni dalla conclusione della stagione, in un torneo dal montepremi di oltre 9 milioni di dollari.