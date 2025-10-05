Al Maradona gli azzurri vanno sotto per la prodezza di tacco di Ekhator, ma nella ripresa rimontano con Anguissa e Höjlund. Terza sconfitta consecutiva per la squadra di Vieira, ultima in classifica.

Il Napoli di Antonio Conte reagisce da grande squadra e si impone 2-1 in rimonta sul Genoa allo stadio Diego Armando Maradona, tornando in testa alla classifica di Serie A a quota 15 insieme alla Roma dopo sei giornate.

Rossoblù in vantaggio al 33’ grazie a un colpo di tacco spettacolare del giovane Ekhator, servito da Norton-Cuffy. I padroni di casa perdono Lobotka per infortunio e chiudono il primo tempo in difficoltà.

Nella ripresa la svolta: l’ingresso di De Bruyne e Spinazzola cambia l’inerzia. Al 57’ arriva l’1-1 con il colpo di testa di Anguissa sugli sviluppi di un cross di Spinazzola. Dopo un gol annullato a Höjlund per fuorigioco, il danese firma comunque il 2-1 al 75’, ribadendo in rete una respinta di Leali.

Nel finale il Genoa prova a reagire con Lucca, ma Milinkovic-Savic risponde presente. La squadra di Vieira incassa la terza sconfitta consecutiva e resta ultima a 2 punti insieme al Pisa. Il Napoli, invece, archivia la sconfitta di Milano e ritrova entusiasmo e primato.