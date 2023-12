Tennis, Sinner: “Il 2024 deve essere l’anno della conferma”

A margine dei SuperTennis Awards in corso a Milano, l’eroe indiscusso della Coppa Davis Jannik Sinner ha parlato delle aspettative per il prossimo anno: “Il 2024 deve essere l’anno della conferma. Avere addosso la pressione è un onore ma va presa con il sorriso“. Il numero 4 al mondo ha poi proseguito: “Ho disputato un ottimo finale di stagione, con la vittoria della Coppa Davis ho provato tante emozioni. Non ci siamo forse accorti quanto fosse importante per gli italiani“. Dopo il trionfo di Malaga il campione azzurro ha deciso per una breve vacanza in famiglia nel suo Trentino, sottolineando l’importanza di tornare alle origini. Il finalista di Torino però è già concentrato sul futuro e sulla stagione che inizierà a breve in Australia: “Sarà importante partire positivi come in questi mesi del 2023. Sarà un’altra stagione da grandi emozioni“.

Le idee sono chiare: “Voglio fare una stagione da numero 4 del mondo. So che l’anno prossimo sarà difficile, ma sono contento di essere in questa posizione, mi devo allenare ancora tanto”. Il campione altoatesino in questi giorni si è rilassato a Sesto Pusteria: “Sono andato sulla neve per ritrovare me stesso”. E tornando sul successo di Malaga, ha ricordato: “Siamo un gruppo giovane, forse sul momento non ci siamo resi conto di quanto fosse sentita questa vittoria”. A SuperTennis, l’altoatesino ha aggiunto di sentirsi “cresciuto, anche se non cambiato”. Anche il presidente federale Angelo Binaghi ha poi preso la parola: “Possiamo compiere una grande impresa che può cambiare la storia del tennis italiano. Il centravanti della nazionale italiana di calcio al Foro Italico forse non tutti lo riconosceranno, ma ho visto cosa è successo a San Siro quando sei entrato in campo”.