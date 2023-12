Juventus, Gatti: “Bisogna essere equilibrati. Non abbiamo ancora fatto nulla”

“Bisogna essere equilibrati, senza momenti down e altri di esaltazione, quel che conta è l’equilibrio”. A dirlo è il difensore della Juventus, Federico Gatti, ai microfoni di Sky Sport a margine della premiazione del “Golden Boy” in corso a Torino. “La maglia della Juve è pesante, è il club che ha la storia più grande a livello italiano, ma è importante anche a livello mondiale, questo è uno stimolo in più per spingere sempre più in alto”, spiega il difensore bianconero, autore del gol della vittoria nel match di Monza. Un successo che per qualche ora ha fatto respirare aria da primo posto, ma poi l’Inter vincendo al Maradona si è ripresa il primato. “Sappiamo di non aver fatto ancora nulla, oltre all’Inter ci sono squadre fortissime, penso allo stesso Napoli, al Milan, questo è un campionato molto aperto, per noi è importante essere lì attaccati al vertice”. L’obiettivo è chiaro: “Le partite di Champions sono le più belle da giocare, sono quelle dove cresci di più, il nostro obiettivo è rientrare nella massima competizione europea“, ha concluso Gatti.