Dopo la grande vittoria di Cocciaretto in rimonta contro Yuan, anche la Paolini trionfa ribaltando il match contro Wang. Italia in semifinale.

Giorno di festa per l’Italia del tennis femminile, seppur con più di qualche brivido. Prima Elisabetta Cocciaretto è stata più volte sull’orlo del baratro, rimontando e vincendo clamorosamente contro Yuan.

Dopo, è stato il turno di Jasmine Paolini, che ha rimontato la cinese Xinyu Wang e ha permesso all’Italia di imporsi per 2-0. Le Azzurre avanzano così al turno successivo, dove attenderanno la vincente tra la Spagna e l’Ucraina.

BJK Cup, Paolini vicina al ko: poi la rimonta e la vittoria

Come la Cocciaretto, anche Jasmine Paolini è stata vicini alla sconfitta. La tennista italiana ha perso il primo parziale per 6-4, perdendo poi il servizio anche nel secondo set e permettendo all’avversaria cinese di servire per il match.

Dopo, quando tutto sembrava finito, è arrivata una reazione da campionessa. Contro break all’avversaria e tie-break del secondo, dove alla fine l’italiana è riuscita a imporsi. La vittoria del parziale ha dato tanta carica all’Azzurra, seppur la cinese non abbia per nulla mollato.

Alla fine, l’italiana si è imposta 6-4 nel terzo e, aggiungendosi al successo di Elisabetta Cocciaretto, l’Italia ha ottenuto il 2-0 e la qualificazione alle semifinale. Sarà il prossimo match tra Spagna e Ucraina a stabilire chi sarà l’avversario delle Azzurre in semifinale.