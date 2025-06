Nonostante lo svangtaggio di Carlos Alcaraz si sia sensibilmente ridotto, dopo il titolo vinto al Queen’s dallo spgnolo, Jannik Sinner resta davanti a tutti in classifica Atp.

Con il titolo vinto al Queen’s, Carlos Alcaraz ha ridotto a 1.130 punti la distanza da Jannik Sinner, sconfitto negli ottavi da Alexander Bublik a Halle, primo torneo da Parigi-Bercy 2023 in cui non sia arrivato almeno ai quarti.

Ma l’azzurro, che inizierà Wimbledon la prossima settimana con 10.430 punti e la certezza di restare in vetta anche dopo i Championships, comunque vada il terzo Slam della stagione, è sempre davanti a tutti.

Anche qualora Sinner subisse una eliminazione al primo turno, il suo primo posto non sarebbe in immediato pericolo. Alcaraz, infatti, arriva a Wimbledon con 9.300 punti ed, essendo campione in carica, non può guadagnarne.

La classifica Atp top 10:

1 (=0) Jannik Sinner (Ita) 10.430

2 (=0) Carlos Alcaraz (Spa) 9.300

3 (=0) Alexander Zverev (Ger) 6.500

4 (+2) Jack Draper (Gbr) 4.650

5 (-1) Taylor Fritz (Usa) 4.635

6 (-1) Novak Djokovic (Srb) 4.630

7 (=0) Lorenzo Musetti (Ita) 4.150

8 (+1) Holger Rune (Dan) 3.530

9 (+2) Daniil Medvedev (Rus) 3.420

10 (=0) Ben Shelton (Usa) 3.170

Nel ranking di questa settimana, su cui baserà il sorteggio di Wimbledon, l’Italia si presenta con quattro giocatori tra i Top 40, che saranno teste di serie: oltre a Sinner, nella lista figurano Lorenzo Musetti (n. 7), Flavio Cobolli (24) e Matteo Berrettini (35).

Gli italiani in top 100:

1 (=0) Jannik Sinner 10.430

7 (=0) Lorenzo Musetti 4.150

24 (=0) Flavio Cobolli 2.020

35 (-1) Matteo Berrettini 1.515

44 (-3) Matteo Arnaldi 1.215

48 (-2) Lorenzo Sonego 1.165

56 (=0) Luciano Darderi 1.004

74 (-2) Mattia Bellucci 836

94 (=0) Luca Nardi 655