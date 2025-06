Theo Hernández è arrivato al capolinea della sua avventura con il Milan: lo aspetta l’Al Hilal di Simone Inzaghi

Theo Hernandez e il Milan, un binomio arrivato al capolinea. Arrivato nel 2019 dal Real Madrid, il terzino è diventato pian piano uno dei giocatori più forti e performanti del nostro campionato, salvo poi calare di intensità nell’ultimo periodo scatenando anche diverse critiche.

C’è da dire però che l’avventura di Theo ai rossoneri è stata positiva con 262 presenze, 34 gol, 45 assist, una Supercoppa e soprattuto il 19esimo Scudetto da protagonista assoluto. Il francese è stato accostato ad Atlético Madrid e Juvents, ma alla fine il suo futuro sarà in Arabia Saudita.

Theo Hernandez, dal Milan all’Al Hilal: la situazione

Theo Hernandez inizialmente aveva rifiutato la pista araba, volenteroso di continuare con il Milan. Ieri però la storia è cambiata e il contatto avuto con l’Al Hilal è stato molto positivo per il club arabo, ora in fiducia per chiudere un affare che sarebbe clamoroso per la Saudi Pro League.

Come riporta calciomercato.com, la trattativa è ufficialmente entrata nella fase operativa con Federico Pastorello, intermediario incaricato dall’Al Hilal, è in contatto continuo e costante contatto con Manuel Quilón, agente di Theo Hernandez. Insomma, la percentuale di possibilità di riuscita dell’affare è salita di parecchio nell’ultimo periodo.