Tennis, si separano le strade di Rune e Mouratoglou: “Il tuo futuro sarà brillante”

Il tennista danese Holger Rune ha deciso di prendere una strada diversa e di separarsi dal suo allenatore Patrick Mouratoglou, come annunciato del coach francese lo scorso lunedì. Nel corso di questa collaborazione il giocatore è entrato nella top ten del ranking Atp ed ha conquistato il suo primo titolo Masters 100. Mouratoglou ha spiegato la scelta di separarsi: “Abbiamo portato a termine la nostra missione con successo, vivendo una grande avventura di sei mesi rispetto al piano originale che ne prevedeva tre. E’ stato bellissimo condividere questo viaggio con te, dato che la tua energia lo ha reso ancora più speciale Il futuro sarà brillante e ti riserverà cose incredibili, non ho dubbi. Resto il tuo fan numero uno e di seguirà nella nostra Accademia”.

Anche Rune ha voluto commentare l’addio: “Ho avuto l’opportunità di prendere in prestito Patrick per un periodo limitato e abbiamo trascorso 6 mesi educativi e divertenti insieme. Ora è il momento di andare avanti e usare l’apprendimento da solo. Grazie Patrick per alcuni bei mesi insieme”.

I had the opportunity to borrow Patrick for a limited period and we have had 6 educational and fun months together. Now it’s time to move on and use the learning on my own. Thank you Patrick for some great months together #friendship #learninganddevelopment pic.twitter.com/q23R4Uxmp8

— Holger Rune (@holgerrune2003) April 3, 2023