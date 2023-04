Curling, Mondiali maschili Ottawa 2023: l’Italia trova la seconda vittoria, Svizzera battuta 8-4

Seconda vittoria in quattro incontri per l’Italia ai Mondiali maschili 2023 di curling, in corso di svolgimento a Ottawa in Canada. La squadra composta da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella ha battuto per 8-4 la Svizzera, che dopo i primi tre incontri era ancora imbattuta in questa rassegna iridata. Una vittoria importante per gli Azzurri, che si rilanciano nella corsa a un posto nei playoff per provare a bissare il clamoroso bronzo della scorsa edizione. Adesso il quartetto italiano tornerà sul ghiaccio stanotte (ore 1:00 italiane) contro la Germania.

La cronaca – Dopo la mano nulla del primo end, il punto che apre le ostilità è italiano. Nel terzo end però uno dei pochi errori degli Azzurri, commesso dallo skip Retornaz, consente alla Svizzera di firmare tre punti per il 3-1. La reazione italiana è immediata e porta la firma di Amos Mosaner, che con una grande giocata pone le premesse per il doppio punto del 3-3 che è anche il punteggio con cui le due squadre vanno all’intervallo di pausa. Nel sesto end la Svizzera torna in vantaggio ma di una sola lunghezza, con l’Italia che nel settimo end cambia marcia ancora grazie a Mosaner: l’azzurro mette in grande difficoltà gli avversari, alla fine Schwarz limita i danni e sono “solo” due i punti italiani per il sorpasso. Nell’ottavo e nono end il break decisivo, con due mani rubate che portano il Team Retornaz sul 7-4 prima dell’ultimo end dove la bocciata della disperazione svizzera non va a buon fine.