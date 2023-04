Probabili formazioni Juventus-Inter: andata semifinale Coppa Italia 2022/2023

Le probabili formazioni di Juventus-Inter, match di andata della semifinale di Coppa Italia 2022/2023. Un derby d’Italia con in palio il pass per la finalissima. Si gioca alle 21:00 di martedì 4 aprile nella cornice dell’Allianz Stadium. Un primo atto per indirizzare un doppio confronto che si concluderà a San Siro mercoledì 26 aprile. La partita potrà essere seguita in diretta su Canale 5 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Play. Sportface.it in ogni caso vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco e fino al triplice fischio.

JUVENTUS – Tornano Rabiot e Paredes dopo il turno di squalifica. Anche Di Maria insegue una maglia da titolare in attacco al fianco di Vlahovic. Perin dovrebbe partire da titolare tra i pali.

INTER – Senza Calhanoglu e con Skriniar out. Brozovic titolare in regia, Barella e Mkhitaryan mezzali. Lukaku e Lautaro Martinez pronti in attacco. Chance per Samir Handanovic in porta. Dovrebbe rientrare Dimarco a sinistra al posto di Gosens.

Le probabili formazioni di Juventus-Inter

Juventus (3-5-1-1): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic

Ballottaggi:

Indisponibili: Pogba

Squalificati: –

Inter (3-5-2): Handanovic; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Lautaro Martinez

Ballottaggi: Dimarco 55% – Gosens 45%

Indisponibili: Skriniar, Calhanoglu

Squalificati: –