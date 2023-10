Tennis, Santopadre dopo la separazione da Berrettini: “Abbiamo condiviso tutto e anche questa scelta che pensiamo sia la migliore”

A poco più di 24 ore dall’annuncio fatto da Matteo Berrettini sulla separazione dallo storico coach e mentore Vincenzo Santopadre, è quest’ultimo a prendere la parola. Anche in questo caso attraverso un post sui social in cui esprime gratitudine per gli splendidi anni di carriera e soprattutto di vita trascorsi insieme a partire dal lontano anno 2010. Tanto lavoro che ha portato a risultati straordinari, ma soprattutto un rapporto speciale.

