Probabili formazioni Empoli-Atalanta: decima giornata Serie A 2023/2024

QUI EMPOLI – Andreazzoli affianca Caputo e Cambiaghi in avanti, Baldanzi a ispirarli. Dalla panchina Cancellieri,

QUI ATALANTA – Scamacca in attacco in coppia con Lookman, alle loro spalle De Ketelaere favorito su Pasalic. Ancora out Koopmeiners, anche Palomino infortunato.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI EMPOLI-ATALANTA

Empoli (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi

Ballottaggi: Caputo 65% – Shpendi 35%

Indisponibili: Ismajli, Pezzella, Caprile

Squalificati: –

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, Scamacca

Ballottaggi: Lookman 55% – De Ketelaere 45%

Indisponibili: El Bilal Tourè, Palomino

Squalificati: –