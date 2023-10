Napoli-Milan 2-2, Garcia: “Pareggio giusto, meglio rimontare che il contrario”

“È sempre meglio rimontare da 0-2 a 2-2 che il contrario. Mi sembra un pareggio giusto, ci siamo divisi un tempo a testa. Mi è piaciuta la reazione della squadra. Abbiamo creduto nelle nostre qualità, riaprendo subito la partita. In 10 contro 11 abbiamo avuto anche la palla della vittoria ma non è entrata. Volevamo vincere ma il pari ci sta, perché il Milan è una grande squadra”. Lo ha detto l’allenatore del Napoli, Rudi Garcia, a Dazn dopo il pareggio contro il Milan: “All’intervallo ho deciso di cambiare modulo mettendo dentro un altro attaccante. Ci voleva una punta in più. Peccato per il rosso a Natan ma anche in 10 abbiamo finito bene. Raspadori può giocare in tutte le posizioni dell’attacco. È bravissimo, usa i due piedi e sa fare gol e assist. Politano mi piace, perché è un giocatore intelligente ed è uno dei pochi mancini che abbiamo. Deve continuare così. Sulla destra si intende bene con Di Lorenzo. Lo scorso anno, la corsia di sinistra era il punto forte del Napoli mentre ora possiamo contare su entrambe. Non so se proveremo di nuovo dei moduli diversi. Vedremo chi ci sarà a disposizione. Osimhen non c’era e Anguissa non poteva partire dall’inizio. Dobbiamo essere bravi a giocare con più sistemi di gioco”.