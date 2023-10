Tennis, Sabalenka: “Felice di essere alle Finals, stagione migliore della mia carriera”

La numero 1 del mondo Sabalenka ha analizzato la sua stagione in vista delle Wta Finals: “Sono felice di essere alle Finals. Sto facendo del mio meglio per adattarmi alle condizioni del campo. Questa è stata la stagione migliore della mia carriera. Spero di ripetermi nelle prossime, quest’anno sarà una motivazione per i prossimi. Devo lavorare duro e migliorare il mio tennis per poter competere con le migliori giocatrici della classifica. Sono la numero 1 e sono il bersaglio di tutti”.