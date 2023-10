ATP Parigi-Bercy, Djokovic: “Momento di tornare a giocare, ho riposato abbastanza”

Novak Djokovic ha parlato alla vigilia dell’ATP di Parigi-Bercy, appuntamento che segnerà il suo ritorno in campo dopo una lunga pausa. “Ho avuto un’ottima stagione indoor l’anno scorso e spero di ripeterla in termini di risultati, ne sarei molto contento. Il mio gioco si adatta bene a queste condizioni. Ho cercato di riposarmi e passare più tempo con la mia famiglia, facendo riposare anche il mio fisico“. Il tennista serbo ha poi proseguito: “Parigi è una delle città più prestigiose in cui giocare a tennis, c’é il Roland Garros e Bercy dove hanno giocato i migliori giocatori della storia. Qui ho ottenuto molto successi, il mio gioco si adatta bene alle condizioni indoor ma anche perché ricevo tanto sostegno dal pubblico. Mi ha sempre esaltato giocare in questa arena e sono eccitato all’idea di giocarci ancora”.