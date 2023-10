Masters 1000 Parigi-Bercy 2023: non ci sarà Arnaldi, forfait last minute

Matteo Arnaldi non prenderà parte al Masters 1000 di Parigi-Bercy 2023. Entrato per la prima volta nel main draw di un Mille senza dover passare dalle qualificazioni, il tennista azzurro ha dato forfait proprio alla vigilia dell’inizio del torneo. Fortunatamente non dovrebbe trattarsi di un infortunio bensì di semplice stanchezza, già accusata la settimana precedente a Vienna.

In fin dei conti, Arnaldi ha avuto una stagione particolarmente lunga ed ha giocato tante partite, perciò è comprensibile che abbia deciso di dare un po’ di riposo al suo corpo, anche in ottica finali di Coppa Davis. Il suo posto in tabellone – avrebbe dovuto esordire contro Stan Wawrinka – verrà preso da un lucky loser.