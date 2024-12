Gabriela Dabrowski ha rivelato di aver ricevuto una diagnosi di cancro al seno nella scorsa primavera. La 32enne canadese nel 2024 ha raggiunto ottimi risultati: ha preso parte alla finale di doppio di Wimbledon, ha ottenuto la medaglia di bronzo nel doppio misto dei Giochi di Parigi 2024 e ha vinto la WTA Finals di doppio. Per la tennista, però, non è stato un attimo semplice, come ha spiegato attraverso un post sul proprio profilo Instagram. Dabrowski si è sottoposta a due interventi chirurgici, assentandosi dal circuito WTA per tre mesi. Al ritorno in campo, ha vinto il titolo su erba di Nottingham, ottenuto insieme alla neozelandese Erin Routliffe.

Quattro settimane dopo la vittoria a Nottingham, il duo ha ottenuto il pass per la finale di Wimbledon, perdendo contro Katerina Siniakova e Taylor Townsend. In quel periodo della stagione, la tennista aveva rimandato una serie di cure per giocare all’All England Club e partire per la Francia, dove era chiamata a rappresentare la bandiera canadese ai Giochi di Parigi 2024. Terminati gli impegni estivi, si era sottoposta alla radioterapia prima degli US Open a fine agosto.

Nonostante le condizioni di grande stanchezza portate dal trattamento, Drabowski ha raggiunto i quarti di finale di New York, in coppia con Routfille. Nel corso delle ultime battute della stagione, ha iniziato una terapia ormonale, per poi chiudere i giochi del 2024 con la vittoria nelle WTA Finals di doppio. “Sembra tutto surreale“, ha scritto Dabrowski. “Se mi avete visto sorridere di più in campo negli ultimi sei mesi, era perché sorridevo davvero. La mia diagnosi di cancro è stata il catalizzatore per un cambiamento più duraturo. Quando la minaccia di perdere tutto ciò per cui avevo lavorato tutta la vita è diventata una possibilità reale, solo allora ho iniziato ad apprezzare autenticamente ciò che avevo“.

“Il mio mindset è passato da ‘devo fare questo (giocare a tennis e non sprecare il mio talento)’, a ‘ho la possibilità di fare questo’. Da questo punto di vista, trovo molto più semplice trovare la felicità in aspetti della mia vita che prima vedevo come un peso. Al cancro dico vaffanculo, ma anche, grazie“, conclude la tennista canadese.

Palmares

Due titoli nel doppio WTA – Nottingham Open 2024, Wimbledon 2024

Medaglia di bronzo nel doppio misto – Giochi di Parigi 2024