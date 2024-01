Premier League 2023/2024: Liverpool trascinato da Salah, 4-2 al Newcastle e vetta solitaria

E’ il Liverpool la capolista solitaria della Premier League 2023/2024. La squadra di Klopp domina dal punto di vista delle occasioni ma spreca tantissimo e rischia più volte di compromettere quanto di buono messo in campo contro un Newcastle in crisi ma oggi decisamente in serata sì, almeno dal punto di vista della personalità. Una partita bellissima questa della ventesima giornata, consente ai Reds di volare in vetta al campionato con la tredicesima vittoria stagionale, l’ottava in casa (dove non perde da ventidue turni di fila): 45 punti contro i 42 dell’Aston Villa e i 40 di Arsenal e Manchester City (potenzialmente a -2 perché ha una partita in meno). Nel tabellino i gol di Salah (doppietta, uno su rigore e anche un altro sbagliato), Jones e Gakpo per la squadra di casa, a segno Isak e Botman per i bianconeri.

Primo tempo giocato a ritmi forsennati: i Reds spingono e Darwin Nunez ha due grandi occasioni a tu per tu con Dubravka, ma il portiere slovacco è eccezionale nel chiudere la porta in faccia all’uruguaiano. Non solo: c’è il gol annullato a Luis Diaz per un precedente fuorigioco, abbastanza millimetrico, da parte di un compagno a inizio azione, mentre anche i Magpies fanno i conti con l’urlo strozzato in gola a Burn, ancora una volta per una precedente fuorigioco, di Isak, a inizio azione. Nel mezzo, però, l’opportunità più importante per la squadra di Klopp: fallo evidente in area di rigore e Taylor non può esimersi dal fischiare penalty, dal dischetto va Salah e calcia malissimo facendosi ipnotizzare dal portiere, sulla ribattuta Alexander Arnold incredibilmente sparacchia fuori. Nella ripresa, però, tutt’altra musica: la sbloccano i padroni di casa con l’azione travolgente di Luis Diaz e la sfera che arriva a un implacabile Momo Salah, ma c’è l’immediato pareggio di Isak che riporta sull’1-1 il Newcastle dopo appena cinque minuti. La squadra di Klopp inserisce forze fresche, tra queste un Diogo Jota in stato di grazia, visto che serve l’assist al bacio per la rete di Jones, protagonista di una splendida partita, mentre il tris di Gakpo, che sbaglia la conclusione da due passi ma insacca lo stesso, arriva su assist di trivela di Salah, che successivamente si farà perdonare dal dischetto trasformando il rigore procurato da Diogo Jota che viene servito con una magia da MacAllister, scarta il portiere e viene messo giù. E’ una rete pesante quella dell’egiziano dagli undici metri, visto che Botman con un colpo di testa aveva precedentemente accorciato di nuovo i giochi. A quel punto i ragazzi di Howe non riescono a reagire ancora una volta e si arrendono alla quinta sconfitta nelle ultime sei.