World Darts Championship: l’inarrestabile sedicenne Littler vola in semifinale, si ferma Van Gerwen

Luke Littler non si ferma più. Il baby fenomeno delle freccette approda in semifinale dopo aver battuto Brendan Dolan ai quarti di finale del World Darts Championship, raggiungendo questo incredibile risultato ad appena sedici anni e alla prima partecipazione al torneo più importante. E’ ormai qualcosa di più di una favola, perché l’underdog meno atteso sembra davvero in grado di andarsi a prendere il titolo: è il primo esordiente a raggiungere le semifinali da cinque anni (l’ultimo fu Aspinall), ma soprattutto il più giovane – e di gran lunga – a riuscirci. Il classe 2007 di Warrington ha trionfato contro Dolan per 5-1 e il Circus Tavern è andato ancora una volta in visibilio. 5 “180”, 21 volte più di 140, 55 volte più di 100, 16 chiusure su 34 possibilità, la più alta da 140, una media a tre freccette di 101.93 punti, 16 leg vinti. Un dominio totale e a questo punto per moltissimi non è più la splendida sorpresa del torneo ma, ad appena sedici anni, il più serio candidato alla vittoria finale.

Domani in semifinale arriva però un osso duro come Rob Cross, campione del 2018, probabilmente l’ostacolo più duro tra l’astro nascente dei darts e il Sid Waddell Trophy. Già, perché dall’altro lato del tabellone è uscito di scena sua maestà Michael Van Gerwen: l’olandese è stato sconfitto in serata da Scott Williams per 5-3, ragion per cui a vincere il titolo sarà senz’altro un inglese. Dallo scontro serale tra Luke Humphries o Dave Chisnall conosceremo l’ultimo semifinalista.