Quattro serate consecutive di spettacolo dal 14 al 17 ottobre: Milano e Virtus in campo in Eurolega, Venezia e Trento protagoniste in Eurocup. Oltre 8 sfide live raccontate dal dream team Sky Sport con Belinelli, Tranquillo, Macchi, Meneghin, Soragna e Pessina.

Su Sky e in streaming su NOW prosegue la grande stagione del basket europeo con una settimana di grande basket in esclusiva e con il canale Sky Sport Basket ricco di canestri ed emozioni live: 8 sfide in 4 giorni tra Euroleague ed Eurocup, con 4 squadre italiane impegnate per 4 serate di basket con i grandissimi protagonisti della pallacanestro europea.

Al commento il dream team del racconto del basket di Sky Sport, con Marco Belinelli nuovo Ambassador di Sky Sport Basket che forma un imbattibile quintetto di assi con Chicca Macchi, Andrea Meneghin, Davide Pessina e Matteo Soragna.

Lo spettacolo e le emozioni dell’EuroLeague 2025/26 sono in esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW. All’appassionante torneo di basket, con venti prestigiosi club, anche quest’anno prendono parte due squadre italiane: l’EA7 Emporio Armani Milano e la Virtus Bologna.

La quarta giornata scatta martedì 14 ottobre con due sfide appassionanti: Olympiacos-Efes Instanbul, in diretta alle 20.15 su Sky Sport Max e NOW e Bayern Monaco-EA7 Emporio Armani Milano, in diretta alle 20.30 su Sky Sport Basket e NOW, con pre partita dalle 20.15. Il giorno dopo, mercoledì 15 ottobre, completa il turno Virtus Bologna-Monaco, in diretta su Sky Sport Uno e NOW alle 20.30, con pre partita dalle 20.

Per la quinta giornata, giovedì 16 ottobre, torna in campo l’EA7 Emporio Armani Milano, in casa dello Zalgiris: diretta alle 19 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW con pre partita dalle 18.45. Venerdì 17 ottobre si chiude la quinta giornata della stagione regolare con due sfide: alle 20 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW la diretta di Asvel-Virtus Bologna, con pre partita dalle 19.45; alle 20.45 su Sky Sport Mix e NOW chiude il turno Baskonia-Partizan Belgrado.

Questa settimana in campo anche la terza giornata di regular season di BKT EuroCup, il torneo continentale in esclusiva su Sky Sport che vede di fronte venti tra i migliori club internazionali. Due le squadre italiane impegnate: Umana Reyer Venezia, nel gruppo A e Dolomiti Energia Trento, nel gruppo B.

Mercoledì 15 ottobre l’Umana Reyer Venezia ospiterà il Neptunas Klaipeda, alle 20 su Sky Sport Basket e NOW. Giovedì 16 ottobre alle 20.30 su Sky Sport Arena e NOW la sfida London Lions- Dolomiti Energia Trento.

Con risultati, classifiche, notizie e highlights, il grande basket europeo dell’EuroLeague e della BKT EuroCup è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.

LA PROGRAMMAZIONE DI EUROLEGA SU SKY E NOW

Martedì 14 settembre

In diretta alle 20.15 su Sky Sport Max e NOW Olympiacos-Efes Istanbul (telecronaca di Andrea Solaini)

In diretta alle 20.30 su Sky Sport Basket e NOW, con pre partita dalle 20.15, Bayern Monaco-EA7 Emporio Armani Milano (telecronaca di Geri De Rosa e Laura Macchi, in studio Dalila Setti)

Mercoledì 15 ottobre

In diretta alle 20.30 su Sky Sport Uno e NOW, con pre partita dalle 20, Virtus Bologna-Monaco (telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina, interviste di Giulia Cicchiné, in studio Dalila Setti e Andrea Meneghin)

Giovedì 16 ottobre

In diretta alle 19 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW, con pre partita dalle 18.45, Zalgiris Kaunas-EA7 Emporio Armani Milano (telecronaca di Andrea Solaini e Matteo Soragna, in studio Dalila Setti)

Venerdì 17 ottobre

In diretta alle 20 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW Asvel-Virtus Bologna (telecronaca di Geri De Rosa e Andrea Meneghin, in studio Dalila Setti)

In diretta alle 20.45 su Sky Sport Mix e NOW Baskonia-Partizan Belgrado (telecronaca di Andrea Solaini)

LA PROGRAMMAZIONE DI BKT EUROCUP SU SKY E NOW

Mercoledì 15 ottobre

In diretta alle 20 su Sky Sport Basket e NOW Umana Reyer Venezia-Neptunas Klaipeda (telecronaca di Paolo Redi)

Giovedì 16 ottobre

In diretta alle 20 su Sky Sport Basket e NOW Londons Lions-Dolomiti Energia Trento (telecronaca di Giovanni Poggi)