Il programma della giornata di mercoledì 8 gennaio 2025 per quanto riguarda i tornei di tennis di scena ad Adelaide (combined), Auckland (maschile), Hobart (femminile) e Melbourne (qualificazioni Australian Open). Gli eventi entrano nel vivo con gli incontri di secondo turno ed il debutto di numerosi big che hanno beneficiato di un bye. Per quanto riguarda il tennis italiano, a Auckland scenderanno in campo Luca Nardi e Lorenzo Sonego, che sfideranno rispettivamente il belga Bergs e l’americano Michelsen. A Melbourne, invece, Bellucci, Passaro, Gigante ed Errani andranno a caccia del pass per il terzo turno del tabellone cadetto dell’Happy Slam.

Ordine di gioco Atp/Wta Adelaide

Promette spettacolo il programma sul cemento australiano, dove si disputano ben sedici incontri. Sul campo principale spazio agli americani (Navarro, Pegula e Paul), ma anche ai beniamini del pubblico di casa (Kokkinakis e Jones). Debuttano poi Korda e Auger-Aliassime, mentre non sono presenti tennisti italiani.

CENTRE COURT

Ore 01:30 – Alexandrova vs (2) Navarro

a seguire – (1) Pegula vs Sakkari

Non prima delle 05:30 – (1) Paul vs (LL) Guinard

Non prima delle 09:00 – (8) Etcheverry vs (WC) Kokkinakis

Non prima delle 10:30 – (WC) Jones vs (3) Kasatkina

SHOW COURT 1

Ore 01:30 – (5) Auger-Aliassime vs Cazaux

a seguire – Davidovich Fokina vs (2) Korda

Non prima delle 05:30 – (LL) Krueger vs (5) Badosa

a seguire – (8) Ostapenko vs Keys

a seguire – (4) Collins o Jabeur vs Putintseva

COURT 4

Ore 01:30 – Giron vs Shapovalov

Non prima delle 03:00 – (LL) Hijikata vs (7) Nakashima

a seguire – Bencic vs Samsonova

a seguire – Vondrousova vs (6) Shnaider

COURT 3

Non prima delle 02:30 – Kecmanovic vs O’Connell

COURT 2

Terzo match dalle 00:30 – (WC) Tu vs (Q) Bonzi

Ordine di gioco Atp Auckland

Altra giornata importante per il tennis azzurro, con Luca Nardi e Lorenzo Sonego che tornano in campo dopo la prima vittoria nel main draw e vanno a caccia dei quarti di finale. Il pesarese sfiderà Bergs, mentre il piemontese Michelsen. Grande attesa anche per l’esordio di Ben Shelton, opposto al ceco Mensik.

CENTRE COURT

Ore 23:30 – (Q) Basavareddy vs (2) Tabilo

a seguire – (LL) Diaz Acosta vs (3) Baez

a seguire – Struff vs Monfils

Non prima delle 06:30 – (1) Shelton vs Mensik

GRANDSTAND

Ore 23:30 – (Q) Bergs vs (Q) Nardi

a seguire – (8) Michelsen vs Sonego

a seguire – (4) Cerundolo vs Carballes Baena

a seguire – Navone vs (7) Borges

Ordine di gioco Wta Hobart

In programma tutti e otto gli incontri di secondo turno, che andranno a delineare il quadro dei quarti di finale. Magda Linette apre le danze sul campo principale contro la beniamina di casa Joint, mentre a seguire scenderà in campo la numero uno del seeding Dayana Yastremska. Eliminate entrambe le italiane (Bronzetti e Cocciaretto).

CENTER COURT

Ore 02:00 – Joint vs (4) Linette

a seguire – (1) Yastremska vs Li

Non prima delle 08:30 – (3) Anisimova vs Bondar

a seguire – Zarazua vs Parrizas Diaz o (2) Mertens

WEST COURT

Ore 01:00 – Kenin vs Blinkova

a seguire – Minnen vs (6) Avanesyan

a seguire – Santamaria/Stephens vs Niculescu/Stollar

a seguire – Osorio vs Kudermetova

COURT 8

Ore 01:00 – Carle vs Kessler

Ordine di gioco qualificazioni Australian Open

Quattro gli azzurri che torneranno a Melbourne per il proprio match di secondo turno, nella speranza di proseguire il proprio percorso, sognando il main draw. Qui il programma completo, mentre di seguito gli orari degli incontri di Mattia Bellucci, Matteo Gigante, Francesco Passaro e Sara Errani.

COURT 3

Quarto match dalle 00:00/Non prima delle 05:00 – (2) Bellucci vs Atmane

COURT 11

Secondo match dalle 00:00/Non prima dell’01:30 – Neumayer vs (32) Gigante

COURT 13

Quarto match dalle 00:00/Non prima delle 05:00 – (4) Errani vs Fruhvirtova

COURT 15

Terzo match dalle 00:00 – (5) Passaro vs Barranco Cosano