Quattro azzurri sono stati convocati per la tappa di Kreischberg, in Austria, quarto appuntamento stagionale di Big Air. L’osservata speciale non può che essere Flora Tabanelli, che approccia la tappa austriaca da leader della classifica di specialità di Coppa del Mondo. L’emiliana ha infatti ottenuto un piazzamento sul podio a Chur, Pechino e Klagenfurt e punta a confermarsi sulle nevi austriache. Insieme a lei sono stati convocati anche il fratello Miro, Renè Monteleone e Leonardo Donaggio.

Il programma della tappa di Kreischberg

Si parte giovedì 9 gennaio con il turno di qualificazione femminile. Nella giornata seguente, quella di venerdì 10 gennaio, sono invece in programma le qualifiche maschili. Per quanto riguarda le finali, infine, l’appuntamento è sempre venerdì ma nel tardo pomeriggio, dalle ore 18:00.

La classifica femminile

1 GU Ailing Eileen CHN 300.00 300.00

2 GREMAUD Mathilde SUI 182.00 80.00 262.00

3 LEDEUX Tess FRA 145.00 100.00 245.00

4 TABANELLI Flora ITA 220.00 10.00 230.00

5 HOEFFLIN Sarah SUI 140.00 60.00 200.00

6 MOHR Muriel GER 142.00 45.00 187.00

7 LIU Mengting CHN 166.00 12.00 178.00

8 ATKIN Zoe GBR 161.00 161.00

9 IRVING Svea USA 160.00 160.00

10 YANG Ruyi CHN 131.00 9.00 140.00

11 LI Fanghui CHN 133.00 133.00

12 FRASER Amy CAN 125.00 125.00

13 SHARPE Cassie CAN 120.00 120.00

14 KARKER Rachael CAN 112.00 112.00

15 KARAVA Anni FIN 67.00 40.00 107.00

16 ANDRASKA Anouk SUI 84.00 22.00 106.00

17 XIONG Wenhui CHN 95.00 11.00 106.00

18 GLENNIE Dillan CAN 90.00 90.00

19 CAKMAKLI Sabrina GER 86.00 86.00

20 HAN Linshan CHN 81.00 5.00 86.00

21 KOTSAR Kateryna UKR 62.00 20.00 82.00

22 ZHANG Kexin CHN 80.00 80.00

23 ARNOLD Piper USA 70.00 70.00

24 CHEN Zihan CHN 67.00 67.00

25 KONDO Kokone JPN 32.00 24.00 56.00

26 DUMONT ZANELLA Kim FRA 40.00 15.00 55.00

27 HARRIGAN Abi AUS 18.00 36.00 54.00

28 XIAO Siyu CHN 44.00 8.00 52.00

29 WU Yutong CHN 52.00 52.00

30 HAMILL Marin USA 50.00 50.00

31 KOGA Yuna JPN 45.00 45.00

32 KIRIYAMA Nanaho JPN 44.00 44.00

33 LIU Yishan CHN 42.00 42.00

34 HARWOOD Rell USA 32.00 7.00 39.00

35 THOMAS Daisy AUS 24.00 14.00 38.00

36 SILDARU Kelly EST 36.00 36.00

37 KIM Daeun KOR 32.00 32.00

38 ASSELIN Olivia CAN 32.00 32.00

39 OLDHAM Megan CAN 29.00 29.00

40 SUGAWARA Kiho JPN 26.00 26.00

40 JACOBS Riley USA 26.00 26.00

40 DISBROWE Madeleine NZL 26.00 26.00

43 BARUGH Anja NZL 26.00 26.00

44 ZHOU Siyu CHN 24.00 24.00

45 LIU Qinyuan CHN 22.00 22.00

46 JANG Yujin KOR 18.00 18.00

47 SJOESTEDT Elsa SUI 18.00 18.00

47 CLARKE Skye CAN 18.00 18.00

47 WORTHINGTON Izzy Lola USA 18.00 18.00

50 MOROZUMI Emma CAN 16.00 16.00

51 LEAVITT Marley USA 16.00 16.00

51 HENDERSON Grace USA 16.00 16.00

53 ANDREWS Ruby Star NZL 15.00 15.00

54 CRANE-MAUZY Jeanee VAN 14.00 14.00

55 REITAL Kaitlyn USA 13.00 13.00

55 TROTTER Sylvia NZL 13.00 13.00

55 ANDREWS Eleanor USA 13.00 13.00

58 van ESSEN Zoe SUI 12.00 12.00

58 FAULHABER Hanna USA 12.00 12.00

60 RICCOMINI Jay USA 6.00 6.00

Il calendario stagionale di Big Air