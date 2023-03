Sci alpino, Coppa del Mondo maschile 2022/2023: classifica generale aggiornata dopo super-g finali Soldeu

La classifica generale della Coppa del Mondo maschile 2022/2023 aggiornata dopo il Super-G delle finali di Soldeu di giovedì 16 marzo. Odermatt dopo la vittoria odierna si avvicina al traguardo dei 2000 punti, ma non ci sono cambiamenti nella top-10. Mattia Casse guadagna due posizioni, tre invece quelle guadagnate da Dominik Paris. Di seguito la classifica aggiornata.

CLASSIFICA GENERALE

1. Marco Odermatt (Sui) 1942

2. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 1340

3. Henrik Kristoffersen (Aut) 1014

4. Vincent Kriechmayr (Aut) 953

5. Loic Meillard (Sui) 831

6. Lucas Braathen (Nor) 824

7. Alexis Pinturault (Fra) 781

8. Marco Schwarz (Aut) 779

9. Manuel Feller (Aut) 506

10. James Crawford (Can) 462

GLI ITALIANI

12. Mattia Casse (Ita) 431

17. Dominik Paris (Ita) 384

33. Florian Schieder (Ita) 236

40. Tommaso Sala (Ita) 196

46. Filippo della Vite (Ita) 160

54. Alex Vinatzer (Ita) 117

56. Christof Innerhofer (Ita) 116

60. Matteo Marsaglia (Ita) 108

66. Luca De Aliprandini (Ita) 95

67. Stefano Gross (Ita) 91

72. Guglielmo Bosca (Ita) 79

88. Giovanni Borsotti (Ita) 61

92. Hannes Zingerle (Ita) 55

98. Simon Maurberger (Ita) 48

113. Tobias Kastlunger (Ita) 34

120. Giuliano Razzoli (ItaI 24

133. Giovanni Franzoni (Ita) 14

137. Nicolò Molteni (Ita) 12

152. Pietro Zazzi (Ita) 6

158. Matteo Franzoso (Ita) 3