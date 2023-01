MotoGp, Dall’Igna: “Ripetersi sarà difficile, ma noi proveremo a vincere”

Gigi Dall’Igna, dg di Ducati Corse, ha parlato in occasione della presentazione della nuova Desmosedici che parteciperà alla MotoGP 2023, evento tenutosi a Madonna di Campiglio. “Abbiamo introdotto tante novità tecniche in MotoGP, dovevamo rincorrere e ci prendevamo tanti rischi. Ci sono già tante novità sulla moto oggi, tante ne vedremo a Sepang nei test. Altre novità dovremo scartarle. Aspettative? È sempre difficile per un pilota vincere due anni consecutivi, ma noi faremo del nostro meglio e ci proveremo”.

“Il 2022 è stato un anno eccezionale – ha proseguito Paolo Ciabatti, direttore sportivo di Ducati Corse –, dal punto di vista sportivo. Siamo campioni del mondo, con numeri eccezionali. Bagnaia ha vinto 7 volte lo scorso anno, Bastianini ha vinto 4 GP. In Superbike Bautista ha vinto 16 gare, Rinaldi è stato 17 volte in Top-5. Abbiamo squadre fortissime, l’obiettivo è provare a ripeterci”.