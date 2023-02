“Tennis on the racetrack” con Berrettini e Zverev annullato: “Facciamo causa a gestori circuito di Imola”

Finisce in tribunale la faida tra gli organizzatori di “Tennis on the racetrack”, evento di tennis previsto per il 23 maggio e i gestori del circuito di Imola. Secondo CC Lab, infatti, la manifestazione alla quale avevano già aderito campioni del calibro di Alexander Zverev, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, non può essere organizzata a causa dell’ostracismo dei responsabili della pista che due giorni prima ospiterà il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna di Formula 1.

Nella causa intentata in tribunale viene espressamente dichiarato che sono state imposte “soluzioni organizzative non professionali e non in linea con il progetto annunciato al pubblico in conferenza stampa, in data 20 gennaio 2022. l decorso del tempo, e la ormai evidente impossibilità di poter disporre dell’Autodromo dal 17 maggio 2023 ci costringe ad annullare l’evento”. Formula Imola ha risposto dicendo che tutto è stato fatto dal punto di vista organizzativo e conferma la data del 23 maggio: “Qualora Cc Lab continui a non affrontare i veri temi organizzativi, si riserva di dare seguito alle dovute procedure giudiziali, a tutela della Società, ed ottenere il giusto risarcimento dei danni”.