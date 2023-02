Coppa del mondo freestyle: Galli, Gunsch e Tomassoni superano il primo turno di qualificazioni

Ryo Sugai ha fatto segnare il miglior tempo alla fine delle qualifiche maschili alla prima gara di Coppa del mondo skicross, ospitata a Reiteralm, in Austria. Il giapponese è riuscito per la prima volta in stagione a vincere le qualificazioni, sopravanzando il tedesco Florian Wilmsmann e lo svedese David Mobaerg. Due azzurri hanno superato la fase di taglio: si tratta di Yanick Gunsch e Federico Tomasoni, rispettivamente con il 23esimo e 26esimo crono. Il 26enne altoatesino è reduce dal terzo posto in Coppa Europa, ottenuto sul pendio di St. Moritz, mentre il 25enne di Castione della Presolana, ha centrato l’accesso alla gara per la seconda volta in stagione dopo il 18esimo posto di Arosa.

Non sono riusciti a superare il turno Edoardo Zorzi 35esimo e Dominik Zuech 39esimo. Assente Simone Deromedis, in recupero dall’infortunio e lasciato a riposo in maniera precauzionale in vista degli imminenti Mondiali.

Nel femminile Sandra Naeslund è stata ancora una volta la migliore, mettendosi alle spalle la tedesca Daniela Mair e l’austriaca Katrin Ofner. Buona prestazione di Jole Galli con il sesto crono di giornata: la 27enne carabiniera livignasca si è confermata ancora una volta nel novero delle migliori, a soli 12 centesimi dalla zona podio provvisoria.

Mercoledì 15 spazio alle qualificazioni per gara-2 a partire dalle 10.30; la prima delle due gare in programma è prevista per giovedì 16 dalle 11.30, mentre la seconda per venerdì 17 alla medesima ora.