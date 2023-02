Dortmund-Chelsea, Terzic: “Vogliamo vincere. Difficile analizzarli dopo il mercato”

Il sontuoso mercato del Chelsea non lascia indifferente Edin Terzic, allenatore del Borussia Dortmund, prossima avversaria dei blues in Champions League agli ottavi. “Non è facile analizzare la vicenda – esordisce -. Li abbiamo studiati dopo il sorteggio, ma poi c’è stato un gran movimento a gennaio. Hanno lasciato vecchi giocatori chiave e ne sono arrivati di nuovi“, spiega. Poi aggiunge: “Non so che formazione utilizzeranno, ci concentriamo su noi stessi e su ciò che abbiamo fatto bene. Attualmente siamo in una fase di grande forma, anche se tutto non è ancora al 100%. Il campionato però qui non conta, si riparte da zero. Vedo tutti coinvolti, i giovani ci credono e per questo stiamo lavorando. Abbiamo bisogno almeno di una vittoria in casa, ovviamente è più facile con lo stadio pieno (80.000 tifosi attesi ndr)“.