Tennis, Nadal rifiuta l’invito all’Atp di Bordeaux: obiettivo Roland Garros

Rafael Nadal rinuncia alla partecipazione all’ATP di Bordeaux, alla ricerca della migliore forma per la partecipazione al Roland Garros. Il campione spagnolo è fermo dallo scorso 17 gennaio, ultimo match in Australia, e come spiega Jean-Baptiste Perlant, direttore del torneo di Bordeaux “Nadal ha gentilmente rifiutato l’invito al nostro torneo per prosegue la sua preparazione a Manacor, spiegando che non è ancora in condizione e di voler tentare una corsa contro il tempo per essere pronto per il Roland Garros”.